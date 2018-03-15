漢口國中 無障礙電梯啟用

劉柏岑（中）與國中3年都扶他上下樓到教室的同學周禹慶（右）、何佳歷（左），雖然升學到不同高中職，感情依舊相當好。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

台中市西屯區漢口國中14日啟用1部電梯，但這部電梯不一樣！因病癱瘓的學生劉柏岑，2年前用輔助器「走」完大隊接力圓夢故事感動全台，台中市政府與立委張廖萬堅、校方決定為身障者打造方便上下樓的電梯，讓身障者「梯」走障礙限制。台中市副市長林依瑩說，劉柏岑為全班爭取的榮譽，就是最好的教育。

劉柏岑12歲那年因腦血管動脈畸形，至今全癱且語言功能全失，然而他求生及求知意願堅強，透過不斷復健，熱愛生命的他用唯一能動的手指敲鍵盤與外界溝通，並重回校園。

2年前的運動會，劉柏岑在同學願意放棄爭取名次的協助下，用輔助器走完大隊接力的最後10公尺，花了9分20秒，雖然結果是全校最後1名，勇敢圓夢振奮人心。

而在過程中也讓人看見校園無障礙空間建構的必要，因此在台中市長林佳龍、張廖萬堅等努力下，成功爭取並完成這座電梯的設置。

身體雖不便，但笑口常開的劉柏岑以自己經歷鼓勵病友與同學，勇敢面對自身殘缺，國中同學周禹慶與何佳歷3年來都扶著他上下樓到教室，現在各在不同高中職就讀，但3人感情依舊濃厚，何佳歷說，幫他上下樓到教室不覺辛苦，「好同學就是要互相幫助！」

張廖萬堅表示，2年多前他到漢口國中參加運動會，發現校園需要無障礙電梯，劉柏岑的勇敢令人熱淚盈眶，對漢口國中同學帶來影響力，也讓民眾見證熱血的生命教育故事。

(中國時報)

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