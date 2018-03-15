埔里迎賓看板 破壞烏牛欄橋石碑

2018年03月15日 04:11 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

南投縣埔里鎮公所為在交通入口愛蘭橋頭設立電子看板，將鋼梁直接打進有80年歷史的「烏牛欄橋」石碑，地方文史工作者痛批藐視歷史資產。

南投縣文化局指出，該石碑未登錄文化資產，但遺跡破壞不可逆，會協助保存。

埔里鎮公所表示，包商施工時未回報該處有遺跡，會想辦法補救。

埔里鎮愛蘭台地舊地名為「烏牛欄」，係平埔族巴宰族的「烏牛欄社」移居於此而命名，而1938年時，日本政府為打通台中州與埔里鎮的交通，興建了跨越南港溪的烏牛欄吊橋，民國50幾年興建愛蘭橋，舊吊橋拆除，獨留位於醒靈寺邊坡下方的「烏牛欄橋」石碑。

近日有鎮民發現，埔里鎮公所在「烏牛欄橋」橋頭旁設置「埔里鎮長周義雄歡迎您」電子看板，除遮蓋石碑外，固定看板的鋼梁竟就直接鑿進石碑，還以鋼板鉚釘固定。

地方文史工作者鄧相揚表示，這是藐視遺跡的作為，公部門更不應帶頭破壞遺跡，應先做好勘查再施工。

簡史朗也說，從醒靈寺原本可遠眺南港溪切割埔里3大台地遺址，如今卻被巨型看板遮蔽視線。南投縣文化局官員聞訊表示驚訝，指出該石碑未登錄文化資產，但的確有歷史價值，文資一旦被破壞不可逆，會與文資委員討論，想辦法保存。

埔里鎮公所工務課則指出，電子看板施工廠商在施做時並未回報工地現場有史蹟，經瞭解確定有破壞的情形，已請承辦人聯繫廠商想辦法補救。

(中國時報)