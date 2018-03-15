開路不慎 雙乳山坑道慘遭截斷

2018年03月15日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

坑道內的「有我在就能中興復國」精神標語。（李金生攝）

1956年動員國軍21萬人次興建，走過兩岸烽火對峙年代的金門雙乳山坑道，部分支坑道在進行司法園區至環島北路道路開挖工程時遭到截斷，引起當地文史工作者嚴重關切，痛心政府單位做事馬虎、粗魯，摧殘世界級戰地史蹟，要求暫停施工並切實調查環境資源，盡快完善補救一下。

坐落於金門島蜂腰部的「雙乳山坑道」，在1956年年10月20日啟建，次年10月30日完工，共動用國軍21萬700人次，期間因天雨土崩造成5人殉職，其中4人為台籍充員兵。

這條位於金門中間地帶，雄峙於雙乳山制高點，支道縱橫錯雜、全長1142公尺的坑道，可俯瞰金門北海岸船舶動靜，極具戰略地位和價值，也是當年工程最浩大的軍事設施。

但走過1958年「823炮戰」的雙乳山坑道，部分支坑道卻在最近由縣府撥款4000餘萬元，金湖鎮公所負責執行的「司法大道」開挖工程時遭到攔腰截斷，並在剖面處再以水泥方石堵死，讓多年來一直呼籲政府妥善保存維護的金門戰地史蹟學會十分痛心，直言不幸構工罹難的國軍英靈也會「死不瞑目！」

學會指出，縣府當初曾保證任何工程的進行，都絕對不會去碰坑道，如今卻以「一刀兩斷」粗魯的手段摧殘、糟蹋金門引以為傲的戰地史蹟，建議立即暫停施工，並以透地雷達調查和繪製完整坑道圖，同時以變更設計的方式，修復遭破壞的坑道段落。

金湖鎮長蔡西湖則表示，任何戰地史蹟都是金門的寶，誰也不想去破壞它，全長1000公尺、寬12公尺的司法大道，預定在明年底完工，主要用以聯絡環島北路和伯玉路，達到分流讓交通更加安全的目標，當初規畫勘查時並不知下面有坑道，直到重車進場才發現塌陷，將研議可行補救措施，讓工程更妥適進行。

(中國時報)