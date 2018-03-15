雙北搭到飽月票 羨煞基隆人

台北市和新北市政府共同推出的雙北全區吃到飽的1280元公共運輸定期月票，讓鄰近基隆市民覺得很羨慕。（張穎齊攝）

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中國時報
╱基隆報導

台北市和新北市政府共同推出吃到飽的1280元公共運輸定期月票，看在鄰近的基隆市民眼裡，也相當羨慕；但基隆市政府14日發出新聞稿表示，基隆財政稅收遠不及雙北，比照辦理有困難，加上雙北也沒有邀請鄰近縣市，不過市府仍會持續關注此項福利措施成效。

雙北定期票原是新北市提議，擬推動捷運吃到飽月票來提升運量，經雙北市政府協調後，合力推動。基市府對此表示，月票並未涵蓋基隆、桃園及宜蘭等相鄰縣市，也未包括機場捷運，但非雙北市民在雙北市區內捷運站，仍可購買定期票享相同搭乘優惠，基隆市將持續關注該福利措施成效。

基市府交旅處指出，據悉，雙北每年須分攤定期票補貼將高達9.4億元；由於基隆市並非直轄市，財政稅收遠不及雙北，以目前的財政狀況來說，如要比照辦理將有其實質困難。

交旅處說明，雙北定期票推出前，並未邀請相鄰之桃園、宜蘭及基隆市等參與或討論，所以定期票不包含桃園機場捷運或往返雙北、桃園、宜蘭及基隆以里程收費之客運路線。

交旅處表示，將持續關注雙北市了解定期票實施後，對私人運具移轉至大眾運輸、政府實際補貼成效評估，作為後續與交通部或雙北市協調公共運輸合作政策參考。

不過，交旅處也說，基隆市民主要以台鐵及國道客運、公路客運為通勤往返雙北的大眾運輸工具，目前已有台鐵定期票或部分國道回數票等提供通勤優惠利用，基隆市將持續優先發展快捷公車路線，減少民眾市區轉乘時間，以更直捷、快速方式往返雙北，提供市民更完善便利的公共運輸服務。

(中國時報)

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