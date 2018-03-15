定期會提前開 議會不放暑假

2018年03月15日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

2018九合一大選，攸關台中市議會藍、綠政治生態消長，民進黨問鼎「市長連任、議員過半」，藍營力拚「市長換人做、議員要過半」，雙方劍拔弩張，戰雲密布。

為讓現任議員能夠全力拚選戰，今年底市議會第8次定期會，將提前於7月召開、9月底結束，全體議員不放暑假，全心全力拚選舉！

農曆年假結束，正式邁入煙硝味瀰漫的選舉年，下屆台中市議員國、民進黨各有44人完成登記，分別將提名32、35席，加上無黨籍及時代力量的崛起，想要當選老將需仰賴長期耕耘及服務口碑方能再蟬聯；新秀以形象清新及熱忱取勝外，背後「那座山」更攸關成敗。

台中市議會為讓現任議員有足夠時間拚選戰，排定第7、8次定期會期程。4月9日召開第18次程序委員會，預定第7次定期會於4月17日到6月25日舉行；7月2日至7月6日召開第13次臨時會；7月10日召開第20次程序委員會，預定7月20日至9月27日召開第8次定期會。

現任議員認為，年底選戰對藍營老將很吃虧，綠營執政擁有豐沛行政資源，加上精銳盡出急於攻城掠地；以目前市議會「朝大野小」的態勢來看，藍營連表決都無力回天，萬一連任又失利，豈不是全盤皆輸，因此決定今年「問政擺一邊」、拚選戰才有明天！

(中國時報)