妨害性自主案 3度裁定交保

2018年03月15日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化地方法院法官陳彥志與彰化地檢署檢察官莊珂惠，因一起妨害性自主案被告是否羈押意見相左，引發「法官逮捕檢察官」風波，全案經彰檢2度抗告，彰院14日3度召開羈押庭，輪值法官是頂新案審判長吳永梁，他經近6小時馬拉松庭訊，最後仍維持第2次羈押庭裁定，吳男9萬元交保。

針對彰院法官3度裁定交保，彰檢襄閱主任檢察官林漢強表示，將在收到裁定理由後研議是否再提抗告。

莊珂惠偵辦吳男涉犯妨害性自主罪，今年2月2日向彰化地院聲押，承審法官陳彥志認為無羈押必要，裁定3萬元交保，莊不滿直嗆「法官腦袋不清楚」，陳也動怒要求法警逮捕莊，引發社會議論，吳姓被告的羈押與否，也讓院檢進入延長賽。

彰檢不服陳彥志裁定向台中高分院提出抗告成功，但彰院第2次羈押庭更裁，輪值法官林怡君依然裁定吳交保，只是交保金額由3萬提高到9萬元並限制出境及定期到派出所報到，彰檢再抗告，台中高分院再發回彰院更裁。

14日第3次羈押庭，輪值法官改為吳永梁，檢察官同是莊珂惠，庭上檢方與被告就是否要羈押激烈攻防，檢方以吳的犯行重大，有逃亡串證及湮滅證據之虞，認有羈押必要。吳則表達悔悟，據理力爭，強調當時警方到家搜索，他人正好外出，接到通知立刻就趕回接受調查，絕對不會逃亡與湮滅證據。

(中國時報)