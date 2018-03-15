中小企業轉型補助 開始申請

2018年03月15日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

中央補助中小企業200萬至3000萬不等，鼓勵傳產引進數位、體驗、循環經濟的概念及作法，有近80家業者參加市府舉辦的「SBTR中小企業城鄉創生轉型輔導計畫說明會」，嘉義市工商策進會表示，即日起申請至4月2日截止。

工商策進會副總幹事黃世賢表示，「城鄉創生」是經濟部以經費補助、協助在地中小企業，導入循環經濟、數位經濟及體驗經濟等概念，引導傳產轉型，發掘在地產業特色，翻轉在地傳產，

經濟部「中小企業城鄉創生轉型輔導計畫」（SBTR，Small Business for Township Revitalization）分3類申請，單一企業型補助上限200萬元，企業聯合型最高1000萬，平台經營型最高3000萬元，即日起受理申請，第一梯次申請案4月2日截止收件，4月底完成審查。

工策會專員黃主恩說，此補助計畫鼓勵青年返鄉，為傳產注入新的生力軍，形塑家鄉的在地意象，打造地方城鄉品牌，風格特色店家、社區產業工作者、文旅飯店業者、藝術文創業者都躍躍欲試。

社造工作者葉哲岳說，4月2日截止申請，時程較緊湊，但對已有所準備的業者應不成問題，他與一群年輕人在後驛社區、舊監宿舍群、鳳梨會社做社造、地方產業再生，也想申請補助試試。

(中國時報)