衛武營音樂廳噪音小 幾可聽見心跳

2018年03月15日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

衛武營延宕9年，終將於10月10日開幕，文化部長鄭麗君14日邀高雄市長陳菊等人前往訪查，搶先體驗音樂廳效果，她誇讚這是中央、地方協力成果，相信營運團隊專業治理下，衛武營將不只是國家級場館，更是國際表演交流新舞台。

衛武營準藝術總監簡文彬親自導覽，並安排國家交響樂團音樂家示範演奏，呈現反響板在不同高度的音色效果；簡文彬表示，衛武營4個廳以「盒中盒」概念建造，能有效解決串音問題，噪音質數控制在NC15，「幾乎可聽到自己的心跳聲」。

鄭麗君不諱言，因衛武營變更設計、發包介面問題，部分工程一度停滯，幸好次長楊子葆、文化資源司長陳登欽與高市副市長史哲、前副市長吳宏謀等人合作，克服許多瓶頸，她強調，10月能如期如質完工，是「中央、地方協力執行力的展現」。

陳菊則說，在市長任期12年最後，終於看到衛武營啟用，內心當然非常高興，這幾年高市府持續推動春天藝術節，積極培養藝術人口，相信衛武營開幕後不會令人失望，讓高雄不再是昔日的文化沙漠。

衛武營籌備處管風琴委員會召集人劉信宏也帶來好消息，原本9085支音管的管風琴，已是世界最大，目前正在細部調音，德國技師14日更決定加送近100支音管，所以衛武營的管風琴音管數將達9174支，規模再向上提升。

(中國時報)