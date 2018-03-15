衛武營音樂廳噪音小 幾可聽見心跳

文化部長鄭麗君和高雄市長陳菊等人士14日視察衛武營音樂廳，參觀台灣首座「葡萄園式」360度觀眾席的音樂廳，共2000座席，設有9085支管風琴為亞洲最大，天花板垂掛可升降式音響反射板（上）以符合最佳音質。（王錦河攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

衛武營延宕9年，終將於10月10日開幕，文化部長鄭麗君14日邀高雄市長陳菊等人前往訪查，搶先體驗音樂廳效果，她誇讚這是中央、地方協力成果，相信營運團隊專業治理下，衛武營將不只是國家級場館，更是國際表演交流新舞台。

衛武營準藝術總監簡文彬親自導覽，並安排國家交響樂團音樂家示範演奏，呈現反響板在不同高度的音色效果；簡文彬表示，衛武營4個廳以「盒中盒」概念建造，能有效解決串音問題，噪音質數控制在NC15，「幾乎可聽到自己的心跳聲」。

鄭麗君不諱言，因衛武營變更設計、發包介面問題，部分工程一度停滯，幸好次長楊子葆、文化資源司長陳登欽與高市副市長史哲、前副市長吳宏謀等人合作，克服許多瓶頸，她強調，10月能如期如質完工，是「中央、地方協力執行力的展現」。

陳菊則說，在市長任期12年最後，終於看到衛武營啟用，內心當然非常高興，這幾年高市府持續推動春天藝術節，積極培養藝術人口，相信衛武營開幕後不會令人失望，讓高雄不再是昔日的文化沙漠。

衛武營籌備處管風琴委員會召集人劉信宏也帶來好消息，原本9085支音管的管風琴，已是世界最大，目前正在細部調音，德國技師14日更決定加送近100支音管，所以衛武營的管風琴音管數將達9174支，規模再向上提升。

(中國時報)

中小企業轉型補助 開始申請 把時間留給家人 鄭麗文退選

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。