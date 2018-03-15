洗腎、糖尿病友 免費篩檢結核病

2018年03月15日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

為了降低結核病感染，新北市針對洗腎及45歲以上糖尿病友，只要持健保卡到全市29個衛生所，圴可免費篩檢結核病與接受新藥投治，衛生局副局長許朝程說，預防勝於治療，早期發現早期治療。

許朝程表示，結核病是國人感染率最高的法定傳染病，世界衛生組織研究發現每約3人就1人是「潛伏結核感染者」，而洗腎及糖尿病患更是好發的高危險群。

新北市2017年調查，10014名洗腎病友有89人是結核病確診個案，17萬5899名糖尿病友則有291名確診個案，發病機率約是一般結核病患的5到23倍，死亡率也是2到3倍。

疾管署結核病防治委員、台大胸腔內科醫師樹金忠表示，過去檢驗結核病需收集口痰檢體或動用胸部X光檢查，新北市衛生局現採用最新的診斷技術「丙型干擾素釋放抽血試驗（簡稱IGRA）」，只要抽血偵測免疫反應，即可快速得知有無感染或帶原潛伏，檢測呈陽性者可再接受新型預防治療藥物「速克伏」投藥，3個月吃12次即可。

許朝程說，衛生局追縱2016年間1085位潛伏結核感染者，接受新藥治療的884位病友，只有2人發病，發病機率是0.23％，未接受治療的201人則有9人發病，發病機率為4.48％，有沒有接受新藥治療的病發機率高達20倍。

(中國時報)