基隆西岸軍港 擬月底搬家

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中國時報
／基隆報導

基隆西岸軍港遷移計畫將在今年正式啟動，並進行東岸新營區聯絡道路、管線及營舍建物細部規畫與發包；另外，基隆市政府空中纜車計畫，將等軍港完成遷移後，才能進行規畫設計，恐怕還要多等幾年。

基隆市政府推動東岸軍港遷移計畫，投入20多億，2021年前要將位於基隆港東岸的海軍131艦隊威海營區，遷至西岸8、11、14、15碼頭，並打造新營舍讓海軍進駐，空出來的東岸土地將打造濱海步道，營造民眾親水休閒空間。

據了解，今年2月基隆港務分公司已完成軍港遷移先期計畫招標案，會先在西岸預定地興建橋梁、道路和共用管線，總經費8000多萬元；據了解，3月底或4月初將舉辦正式的動土典禮，屆時總統蔡英文等中央要員也會下來參加典禮。

除了已完成招標程序的先期工程，港公司另外規畫，要在西岸8、11、14和15號碼頭打造7座營舍，包含辦公廳、宿舍、戰技館和碼頭公用設施，預計先完成辦公廳、宿舍等建物細部規畫後，年底前對外招標。

另外，基隆市長林右昌上任前曾提出跨港空中纜車政見，要在東岸興建纜車，從「海門天險」串聯到中正公園，讓遊客可以從空中飽覽基隆市港美景。不過，基隆市府都發處表示，由於原初規畫興建纜車區域與現在東岸海軍軍營重疊，必須等軍港完成遷移後，原有營區土地淨空，才能進一步去做空中纜車的細部規畫。

(中國時報)

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