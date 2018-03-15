強勢襲台的大陸資本運作

2018年03月15日 04:10 中國時報 丁學文

都說水往低處流，人往高處爬，但資本平台的高低落差卻會讓企業、人才及資本競相捨低逐高，甚至反轉彼此強弱。大家想想，美國不正是藉由美股的高本益比及矽谷的創新創業成功吸納了全球的企業、人才及資本。而今，大陸如法炮製，台灣極可能成為首當其衝的受害者。

我不懂政治，我也不是研究政策的經濟學者，但兩岸確實正因資本市場的落差挪向一個截然不同的兩岸關係2.0。君不見大陸十九大後，除了惠台31條，一套接著一套架構於供給側改革的經濟政策推陳出新，不曾停歇，身在台灣的我們可以選擇不予理會，但隨著時間的推進及後續的發酵，企業、人才及資本的流動會讓台灣方方面面陷入被動局面。

最近炸爆兩岸資本市場的新聞就是鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）只花短短36天就完成A股上市流程的神速，這創下了大陸IPO紀錄，並被公認是兩岸資本運作的經典代表作。富士康FII上市後，市值可能達到6000億人民幣，以鴻海持有FII85%股權計算，將達2.5兆新台幣價值，這對目前市值僅1.5兆新台幣的鴻海而言，等於活生生吞下一顆大補丸，試問哪個企業不希望自己市值再高一點？最後鴻海集團的旗艦企業會不會變成FII？然後台灣鴻海變成配角？誰也說不准。

其實2016年聯發科子公司匯頂科技在上海上市，市值一度超過500億人民幣，超過了聯發科在台股的市值。去年聯發科稅後出售匯頂的淨利101億元就已超過本業，聯發科股價也從203元漲到350.5元；同年半導體企業亞翔集成在上海上市，在兩岸T+A第一股的加持下，市值也一度到65.6億人民幣，遠超台灣的亞翔，本益比高達43倍。

此次富士康A股上市是台灣上市公司分拆資產A股上市的首例。不能否認，隨著台灣競爭力下降，經濟發展逐步邊緣化，台灣企業用腳轉向大陸資本市場追求更高的市值將不是不可能，要知道早在2005年，鴻海集團就分拆它位於大陸的手機業務，以富士康國際控股身分在香港上市。在當時，這一舉措迅速就已經成為了台灣企業效仿的榜樣，最少有12家位於大陸的台商企業緊隨富士康，選擇在香港上市融資。與全世界任何地區相比，大陸市場已是全球企業逐鹿所在，大陸資本市場早晚成為全球資本追逐中心，任何一個有融資欲望的企業都不會錯過這樣的時機，未來會不會有一大批業務重心在大陸的台商展開重組工作，借助IPO特殊通道登陸A股市場，我們很快就會知道。

其實，大陸在資本市場的布局行之有年，除了滬港通、深港通及推進MSCI指數的列入，今年3月9日中國證券投資基金業協會公布了2018年2月分私募基金的總規模首次突破12兆人民幣，達到一個新的高度，與共同基金旗鼓相當。近年一些堅持基本面投資、價值投資的私募基金，規模擴張非常迅速，大陸資本市場的供給側改革已經初見成效。更不要說近期獨角獸這三個字火得不得了，大陸證監會表態支援新經濟，表示好企業可以即報即審，不用排隊。

於是前有富士康IPO光速審批，後有媒體頻頻喊話A股圓夢「BATJ」，再到互聯網大老紛紛表態回A股，市場一時之間吹起了新的一股新經濟資本市場想像旋風。

如果大陸資本市場真能擺脫散戶形態，甚至接軌國際化，憑藉其高本益比，台灣企業真的可能掀起一波出走潮，一樣的公司改掛別的交易市場，就能創造出遠超過台股的市值，大家何樂不為？但可怕的是這不僅是發行面的問題，如果母公司將一個個可創造盈餘的部門切割出去，原本的母公司還剩下什麼？這會使得原本投資在台股的資金部位，考慮出脫對母公司的持股，轉往另個市場買它的小金雞，資金於是順勢流出台股。如此一來的惡性循環難以想像，台灣不但人財兩失，還將使得台股的流動性、成交值與基本面通通下滑。

台灣已經沒有時間再繼續空談與蹉跎，唯有籌建一個能夠高瞻遠矚的資本市場因應小組，善用謀略讓台股翻轉敗局，才能因應這個兩岸新變化，留住好企業、好人才、好資本。

（作者為創投合夥人）

(中國時報)