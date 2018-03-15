川普任性 要付外交代價

2018年03月15日 04:10 中國時報 李正修

不按牌理出牌的美國總統川普果然又有新創舉：以推特方式直接辭退國務卿提勒森，並將提名現任中情局長龐培歐接替。消息雖突然但不意外，因兩人不對盤的新聞早已傳遍華府，提勒森甚至還曾譏笑川普「白癡」，顯見兩人嫌隙已深，讓自視甚高的川普極度不滿，也種下前者提前離職的陰霾。

對川普來說，內閣官員只是為他工作，「招之則來、揮之則去」的打工仔，撤銷職務就像他過去隨時口出You are fired一樣，不需任何解釋。

然而，由於他不喜與各國領袖打交道，加上其內向型的外交路線，讓各國對美國日益衰退的領導地位憂心忡忡。

對照歐巴馬只任命希拉蕊柯林頓及凱瑞、小布希只用了鮑威爾及萊斯兩人，提勒森此時去職可能只是外交人事更迭頻繁的開始，況且許多中階官員仍未補實，許多對外政策因預算縮減而原地踏步，恐怕衝擊美國對外政策之遂行。

提勒森不算是華府的建制派人物，也有心走與傳統國務院不一樣的路，但至少他相當尊重職業外交官的專業意見，力求以穩健務實作風消弭川普與重要盟國之間的隔閡。或許是想保官位，提勒森近期的言論逐漸貼近川普的強硬立場，尤其是對中國大陸或北韓問題等，這樣的改變仍未能挽回川普的心。

被川普提名的中情局長龐培歐則有與提勒森全然不同的政治性格。自擔任共和黨眾議員開始，他就強烈批評歐巴馬政府的溫和外交策略，甚至藉調查美國駐利比亞大使館遇襲事件，刁難當時的國務卿希拉蕊，其咄咄逼人的強勢作風深獲川普認同。

若要揣測提勒森去職的最大影響，那就是川普政府未來的對外策略可能將更為強悍，在貿易糾紛、高科技產業競爭、資訊安全及智慧財產權等方面，尤其龐培歐的涉外經驗遠不如提勒森，因此川普勢必將手更深入外交事務，為國際政治帶來更多的「川普元素」，好讓各國知道誰才是「帶頭大哥」。

其次，川普在今年初的「國家安全戰略報告」中，將中國大陸及俄羅斯列為「戰略競爭對手」，應已昭告各國即將發生的變局。不同於他去年汲汲與習近平及普丁交好的做法，國務院在提勒森主導下提出的溫和手腕已無法應付這兩位難纏對手，況且可能引爆的美陸貿易戰換強悍的新手來操作，或許更能傳達川普的真正意圖。

國務卿是美國推動對外關係的首席外交官，其權威性及政治地位遠比其他內閣官員來得高，畢竟他是代表美國國力的發言人。歐巴馬自己是美國最佳推銷員，但他任命的兩位國務卿亦備受肯定，才得以確保美國的國際領導地位。

川普恰恰相反，不熟悉外交事務卻處處想插手，又不信任專業。積極表現的龐培歐接任後，不僅恐將對受制於人手短缺的美國國務院帶來新一波衝擊，亦將考驗著川普的國際信任度。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)