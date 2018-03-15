吳音寧管中閔炸開顏色政治

2018年03月15日 04:10 中國時報 主筆室

「卡管」戰役還在持續，北農總經理吳音寧適任性問題又炸開了鍋！兩樁看似無關的議題，卻暴露了同一現象：只問顏色，不要專業。任何職位，只要顏色不對，再適當的人選也不准接掌；顏色對了，再唬爛的庸才，照樣力挺上位。這種搞法，與其說它是顏色政治學，不如更白話地說，根本就是赤裸裸的分贓政治！

卡管超過兩個月，公文往返數回合，台大校方認為程序早已完備，該澄清的、該說明的，都攤在陽光下了，教育部及其背後的政治勢力依舊挑剔這、質疑那，台大開學快1個月，還是沒有校長領導校務，歷屆校長喊話，校友群聚凱道抗議，輿論與網路一片罵聲，教育部還是不為所動，擺明跟台大耗到底。潘文忠部長甚至挺過內閣改組，顯示高層為「卡管」背書，北美教授協會近日隔空喊話，意味卡管已是政治事件。

校園自主是台大70年傳統，更是台灣引以為傲的民主法治價值，管中閔是否適任，台大人說了算，其他人沒有資格置喙。台大人選自己的校長，有自己的程序，也有自己的堅持，在繁複的遴選過程中，管中閔被檢視的只是學術專業、只是政見理念，不問黨派立場，當然也不問顏色標籤，這中間所體現的正是「大學自主」。

執政黨過去幾個月的卡管操作，卻破壞了這一切，扯一堆什麼獨董、論文爭議，全是幌子，真實理由只有一個，管中閔的顏色不對！

讀完卡管的故事，回頭再看北農總經理吳音寧的際遇，就更讓人們了然於胸。一個先前僅專注報導文學，對農業產銷毫無專業經驗，甚至看不懂財務報表的作家，只憑著口頭強調「有認真在學習」、「對農業抱有很大的熱情」，就坐上年薪250萬的北農總經理寶座，要不是碰上北農接連休市3天，爆發菜價崩盤、菜農血本無歸的事件，年輕的總經理卻「神隱」不見，放任問題惡化，恐怕還沒人知曉世間還有這等好康的事。

許多人都在問吳音寧究竟憑什麼？答案就在她有個顏色正確的哥哥爸爸！

更耐人尋味的是，過去幾天在輿論與網路的痛加批判下，這位命好的總經理完全不動如山，照樣「神隱」不出面，更沒聽聞有關方面究責的訊息，卻只見部分媒體突然密集現身相挺，與當初全面圍剿韓國瑜、欲去之而後快的狀況，簡直不可同日而語。

看樣子就算菜價跌到了谷底，農民欲哭無淚，甚至瀕臨傾家盪產，但這位作家還是優雅地坐領她的250萬年薪，農民死活算什麼？只要占位子的人顏色對了就好。

這種顏色蓋過專業的事例，當然不只北農總經理，先前農委會找來與農業無淵源的學運人士翁章梁擔任副主委，位子還未坐熱就急著去嘉義縣準備選縣長，接棒的同樣是與農業毫無淵源的台南市議員李退之；陳金德不曾有任何企業經營的經驗，只因做過陳菊的副市長，就被送上中油董事長寶座；第一金證券總經理葉光章月薪約新台幣30至33萬元，因為他是民進黨立委葉宜津的弟弟；台鹽董事長陳啟昱月薪約29.5萬元，因為他做過陳菊的副市長。

這麼再超級比一比之下，吳音寧的年薪還算是委屈的呢！

這樣的官場世道，給我們繪製一幅怎樣的圖像？你有專業，你是幹才，但政治顏色不對，很抱歉，什麼位置都輪不著你，就算你有機會坐，也容不得你坐，管中閔就是這個下場。你根本沒專業、沒學識，但只要碰巧政治顏色對了，甚或是沾親帶故也行，錢多事少離家近的位子隨你挑。這般不講吃相的分贓政治，看在那些浮沉於22K的年輕人眼中，是何感想呢？我還需要努力鑽研專業嗎？到慈湖去潑個紅漆，弄個綠色的正字標章，豈不是更快？

不要小看這個對比所產生的示範作用，它清楚告訴你台灣不再是一個看重專業的國度，積極染色加搞血統裙帶才是正辦。配合對岸祭出的31條惠台方案，直接指向吸收高階人才，一來一往之間，真不知執政當局還能祭出什麼法寶來挽留台灣剩下的精英？

(中國時報)