2018年03月15日 04:10 中國時報 主筆室

針對大陸提出的31項惠台措施，行政院還沒做出因應決策，不過各部會的態度不一，相對於教育部和衛福部採取禁止的消極態度，文化部和國發會則採取較為開放的積極態度。

行政院長賴清德原本要親自主持跨部門會議，聽取各部會因應31項惠台措施的做法，以敲定對策，不過，行政院卻臨時喊卡。外界猜測，可能是行政院還沒有想好對策。然而，在行政院祭出正式的因應對策之前，有些部會以「戒急用忍」因應，有些部會以大陸的31項惠台措施對台灣的高教、醫業、文化、藝術人才具有相當大的吸引力，當然，不可諱言地，的確會對蔡政府的人才政策形成一定程度的挑戰。

面對各部會的不同態度，蔡政府可以有兩個選擇，一個是把這樣的考驗視為政府突破的動力，積極訂定有利於攬才的政策，以誠意與實力將人才留在台灣，就如同日前教育部次長姚立德對外界擔心卡管會影響台大聲譽及國際排名時所說的「花若盛開，蝴蝶自來」，意思是只要自己夠好，就不用擔心外力。

另一種做法則是用法令卡住人才，不准他們離開。根據教育部長潘文忠的說法，教育部擬修法以負面表列的方式列出禁止事項，希望把優秀的人才留在國內繼續服務。但是這樣就能卡住人才嗎？

然而，在全球化趨勢下，人才的交流與互動已勢不可擋，尤其兩岸之間，文藝界、醫界、學界到大陸發展早已蔚為風氣，況且兩岸人才的交流有助於兩岸政治氣氛的和解。

蔡政府選擇用才還是鎖才，答案已經很清楚。

(中國時報)