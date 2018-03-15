2018年03月15日 04:10 中國時報 劉屏

朝陵寢潑紅漆後不及2周，法院判決太陽花學運占領立院無罪。台灣上揚中的民粹勢將進一步受到鼓動，未來發展令人憂心。

中國大陸的順口溜很早就有這麼一句：「不到台灣，不知道文革還在搞。」今天的發展是，台灣的文革已經進入新階段，不但「造反有理，革命無罪」，而且從「文鬥」升級為「武鬥」：「只要我喜歡，有什麼不可以」。過去動口、動筆，今後動手、動傢伙。只要舉著民主的大旗，法治能奈我何！

幾乎在台灣的法院宣判同時，美國華盛頓州正在討論警察用槍之條件。在美國，衝撞行政部門或立法部門，往往非死即傷，至少被警察按在地上，動彈不得。一年多來，兩度有人疑似硬闖美國國會，兩次都遭到警察開槍制止，隨即逮捕治罪。再往前推，2013年，一位婦女因此死在國會警衛槍下。

像台灣這樣，國會遭到人民占領並且出現打砸，連招牌都摘掉，涉案者最終竟獲判無罪，這在美國是難以想像的。說得更具體些，在民主國家，選民既然有通暢管道和平表達意見，諸如與議員見面等，則非法進入國會是要冒生命危險的。如今在台灣，非法的行徑竟然得到司法認可，可以想見司法的公信力勢將受到斲傷，而民主社會所需的法治精神勢將蕩然無存！

走到這一步，就是中國大陸文革所高唱的「革命師生齊造反，文化革命當闖將」。這個「齊」字，蔓延所及，鼓動了所有人的革命思潮，於是風起雲湧，非要鬧得天翻地覆不可。10年災難，貽禍至今。而在台灣，明明侵入建築，明明毀損公物，明明員警掛彩，法院卻認定無罪。今後只要有政治上的理由、藉口，反對者是否即可毫無顧慮地占領政府機關，癱瘓政事運作？

今天無罪的理由之一是「立法議事粗糙」，試問，日後只要有人覺得「決策過程精糙」，是否就可以占領行政院、總統府？難怪總統府四周的圍籬愈來愈嚴。看來國防部要小心了，推動募兵制不如預期，會不會被視為「決策過程粗糙」？經濟部要小心了，重啟核電會不會因此導致群眾湧入，甚至摘下招牌？對陳師孟不滿的，是否效法太陽花，闖入監察院？對法院不滿的，是否可以自力救濟？看樣子，遍地開花，指日可待。

毛澤東「我的一張大字報」，全面點燃了文革之火，最終燒燬了自己的政治遺產。這個「一張大字報」場景如今已在台灣出現，即蔣中正陵寢被潑漆一事。潑漆後，蔡英文政府裝聾作啞，固然縱容了極端的獨派分子，其實也助長了其他所有的極端勢力。連日來，日本交流協會被潑漆，蔡的祖墳加派警力維安等。一方砍蔣的頭，另一方就砍八田與一的頭；過去潑紅墨水，今天潑紅漆，誰知道明天潑什麼？

第一塊玻璃被打破時，你坐視不理，有朝一日，所有玻璃無一完整，又能怪誰呢？星星之火，可以燎原，古有明訓，可惜人類總是無法從歷史中記取教訓。大陸的文革，受害者無數，冤魂飄盪各處。台灣的文革，誰是下一個、下一波受害者？

(中國時報)