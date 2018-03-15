續建核四 才是正辦

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中國時報
葉宗洸

針對台電規畫在北部興建深澳燃煤電廠，環團以燃煤汙染不只影響北部空氣品質，更會在秋冬季節加重中南部空汙為由，表達強烈反對的立場。

這座早早規畫於台電公司「10610長期電源開發方案」中的電廠，預計將有兩部裝置容量均為60萬瓩的新機組，並分別於2025與2026年商轉，以滿足北部地區的供電需求。只是令人不解的是，如果依照蔡政府的能源政策規畫，2025年燃煤發電占比將由目前的45%（計入公、民營機組自用的部分）調降至30%，那麼深澳電廠根本沒有興建的必要。甚至2025年來臨時，還必須關閉運轉中的燃煤機組，方能符合政府30%的規畫目標。

除非政府認為，在核一、二廠停役之後，工程延宕的桃園大潭電廠4部新燃氣機組很可能無法於2025年全數順利供電，那麼為了避免北部出現缺電的情況，深澳電廠才有興建的必要，但就算兩部新機組都能準時順利商轉，北部缺電的問題恐怕還是避免不了。

基本上，筆者一向支持基載供電的發電方式，即使大潭電廠的4部機組順利運轉，供電方式也是本應隸屬中、尖載的燃氣發電，本質上不符合國家能源安全的要求。

但蔡政府規畫中的能源配比畫地自限的規畫了30%的煤電占比，如果能源政策不打算調整，何必浪費公帑去蓋這座不能商轉的新電廠。

話說回來，如果能源政策可以調整，又為何不讓核一、二廠延役或是核四廠續建，北部任一座核電廠的裝置容量都比深澳電廠高，不但屬於基載供電，也沒有空汙排碳的問題。

深澳電廠就要進入環評大會審查，依現況評估，如果環評不過導致興建案胎死腹中，那麼屆時北部恐怕逃不過缺電的威脅。

蔡政府基於意識形態堅持廢核，新建煤電機組的既有計畫在空汙威脅下正面臨可能被迫中止的挑戰，燃氣發電機組的新建工程又因環保議題無法順利執行，未來一旦出現常態性的缺、限電，國家的經濟發展必定受阻，國計民生更將陷入蕭條。

這個政府不但因不當的能源政策將自己綁死，也正拖著全民一起陪葬！

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)

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