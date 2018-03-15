教育部改名驅逐人才部

2018年03月15日 04:10 中國時報 黃光國

大陸推出31項惠台措施，教育部長潘文忠在立法院答詢時表示，現行國內公私立大學專任教師，以「專案、專職方式到大陸任教，或參與大陸國家重點研發計畫，明顯違法。教育部會在明確規範下，嚴格處理。」

教育部的這項宣告對於未來兩岸關係的發展，必然會造成重大的影響。我們必須從一個比較宏觀的台灣史角度，看待這件事情的發展。

日據時代，日本政府一向把台灣人當成是殖民地的「二等公民」。當時的台北帝大，台籍學生只能念醫科和農科，其他科系雖然為了配合日本軍國主義的「南進政策」，也設有研究室，但並不招收台籍學生。大學生畢業後，進入公家機構服務，最高只能幹到「郡守」（課長），待遇比同級的「內地人」少60%。1932年「滿洲國」成立後，其公務員的待遇是「殖民地」台灣的3倍，又沒有職位晉升的限制，許多「本島人」畢業生紛紛跑到天寒地凍的東北去工作，結果到東北的5000個台灣人中竟有1000個醫生，讓許多東北人誤以為台灣是「醫生島」。

1949年，國民政府撤守台灣。當時台灣人口600萬，跟隨蔣介石來台的200萬人口中，有100多萬是來自全中國的文化菁英。他們是當時共產黨「批鬥」的對象，是「地、富、右、反、壞」，也就是所謂的「黑五類」，他們為了「避秦」，不得不流亡海外，是繼五胡亂華、北宋南遷之後，中國歷史上第三次的「士族大遷徙」。

由於這些人大多受過良好教育，他們很快地填補台灣各級學校日籍教師被遣返所留下的空缺，在台灣推動教育，而把1980年代的台灣改造成為一個「比中國更中國」的「文化中國」，是台灣成為當年東亞「四條小龍」之首的文化因素。

1994年，李登輝時代推動的「教育改革」是台灣由盛轉衰的關鍵。「全盤美化」的教改不僅徹底改變了台灣的人口結構，而且使台灣的教育品質急遽惡化。現在不僅大學生畢業找不到工作，甚至連許多所謂「頂尖大學」的博士班都已經招收不到學生。我跟研究生們談到中共的「惠台措施」，大家都知道：到大陸工作，必然會面臨各種生活壓力，可是，到大陸工作是「有希望的壓力」，留在台灣是「沒有希望的壓力」。

教育部必須明白：有能力「以專案、專職方式到大陸任教」，或「參與大陸國家重點研發計畫」的公私立大學教師，都是當前台灣「菁英中的菁英」。以大陸當前國家發展的勢頭來看，只要他們認為有需要，民進黨的禁令愈嚴格，大陸方面開出的價碼必然愈高；這些「菁英中的菁英」也必須在兩難之間做出抉擇。在民進黨「去中國化」的政策之下，教育部是要用這樣的策略來逼「鮭魚返鄉」，讓台灣菁英重演當年「來去滿洲」的故事嗎？這種做法究竟是要台灣「留住人才」？還是在替台灣「驅逐人才」？教育部除了一味堅持「政治正確」之外，對台灣歷史和國際情勢總該有點「大局觀」吧？（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)