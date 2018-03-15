2018年03月15日 04:10 中國時報 胡幼偉

手札，就是親筆書信。現代人互通訊息，講求方便迅捷，用智慧型手機，透過通訊程式，馬上可以書寫對話，幾乎沒什麼人還親筆寫信給別人了。

然而，在鄭貞銘教授的追思會上，好幾位他的學生卻說，最感動的是經常收到鄭師手札，或用信紙，或用便條紙，三言兩語，或叮嚀，或勉勵，每次接信，都感受到老師濃濃的愛。鄭師名言：無愛不成師，無心不成徒。鄭師有愛，捎信桃李；學生有心，收信珍藏。如今，老師仙逝，那些手札都成為留給學生最寶貴的遺產與回憶。

鄭師手札，我也收過幾封。初次接信，十分震撼，不知大師對弟子有何訓誨，需要親筆函示。那字跡又頗難辨認，龍飛鳳舞、轉折勾捺間，似有無比威嚴與深意，不用心看也不行！然後，終於看懂了，也對老師的親筆勉勵感動萬分，久久不能自已。

相較之下，收到老師用便條紙寫的手札，比接到長信，更讓我感動。可以感覺到，他是一想到有事要提醒你，就立刻提筆寫就，再即刻交付你手。此時，關愛的急，字跡往往就更難辨識，但愈是看不懂，也愈能感受愛深責切之意。除了手札，鄭師偶爾還會用毛筆寫一幅字送給學生，內容都是勉勵的話，收到這樣的墨寶，做學生的，除了感動，往往也覺得慚愧。

除了鄭師，已故新聞界大老歐陽醇老師，也常常給學生手札。他寫得多，也寫得勤。因此，門生弟子，即使已畢業多年，也真的不敢鬆懈，因為知道，老師ㄧ直在關心留意學生近況，做得好，老師會即時鼓勵；做得不好，老師也會毫不客氣，立刻來信指示如何改進。每封手札，都是一日為師、終身為父的大愛。

不管是歐陽師或鄭師，他們的手札，除了展現對學生的大愛，還有另一特點，就是細膩無比的因材施教，而絕不是同樣的幾句話，抄寫給各個弟子。用新聞術語來講，他們的手札不是通稿，而是針對每位弟子的特殊狀況，做一對一的提示。如果學生人數少，這麼做也許不難，但兩位老師終身奉獻新聞教育，桃李遍及海內外，學生這麼多，老師卻對每位同學的性格與才情瞭如指掌，要不是對學生有真愛，焉能如此周到？

有時，我難免會想，大老恩師喜歡親筆給學生寫信，是不是因為他們不會用鍵盤中文打字，或不習慣使用智慧型手機？但是，如果鄭師或歐陽師還在，我卻寧願他們繼續給我手札，而不是傳給我那種速食簡訊。因為，他們的親筆能夠那麼深刻地彰顯對弟子的關愛，而且，那筆跡風格，也能奇妙地呼應他們不盡相同的大師風範。

如今，我為人師也近30年了。慚愧的很，我不如恩師，很少給學生手札。師生感情雖也不錯，但是，逢年過節時的賴來賴去，頂多也就是維繫著一份君子之交淡如水的師生緣吧！（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)