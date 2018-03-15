君品頤宮 唯一摘3星

2018年03月15日 04:11 中國時報 何書青 ／台北報導 ／台北報導

2018台北首屆米其林指南媒體發布會。（盧禕祺攝）

入選米其林2星的祥雲龍吟餐廳（外觀）。（粘耿豪攝）

榮獲米其林評鑑2星餐廳的喜來登請客樓及其菜色。（羅永銘攝）

榮獲米其林評鑑3星餐廳的君品酒店頤宮與其菜色。(羅永銘攝)

台北米其林星級餐廳

美食界引頸期盼的台灣首本《臺北米其林指南》14日於文華東方酒店揭曉「星落誰家」，總計110家餐廳上榜，包含33種不同料理類別，備受矚目的摘星餐廳有20家，共拿下24顆星；其中，台北喜來登大飯店的「請客樓」和「祥雲龍吟」分別獲頒2顆星，而君品酒店的「頤宮」中餐廳更奪下3星的最高殊榮，成為首屆《臺北米其林指南》唯一的3星餐廳。

中華料理 征服評審

在米其林公布台北星級餐廳之前，台北是否能出現3星餐廳、比下前陣子3星從缺的曼谷，是業界不斷臆測的話題。答案昨天揭曉，台北在米其林3星評鑑中，將同樣以美食聞名的曼谷擠下。拿到這次唯一獲3星的「頤宮」，以道地正統的烹飪功夫呈現精巧細膩的粵菜和中式料理，所有餐點都獲米其林評審員一致推崇。國際總監艾利斯說：「頤宮主廚陳偉強和他的工作團隊，各個都是精通各式中華料理的烹飪行家，這裡的用餐體驗氣派非凡，真的很值得專程到此賞味！他們的火焰片皮鴨三吃和龍蝦、豆腐料理的滋味絕妙，原味蛋塔也教人再三回味。」

2星日店 主打台味

摘下米其林2星的餐廳分別為「祥雲龍吟」和「請客樓」。祥雲龍吟日式料理是來自日本東京、奪過米其林3星的「龍吟」姊妹店，是一間日式時尚料理餐廳，不過它不走傳統路線，主打「台灣才吃得到」和「讓賓客感受台灣」的美味，都使用台灣優質食材，透過日式手法烹調出創意十足的現代日本料理，因此這次獲頒2星，也可說讓台灣食材與有榮焉；請客樓則是以湘川料理為底蘊的中式餐廳，融會川揚風味麵食、道地四川料理和傳統蘇杭功夫菜，菜色更同時結合創意與傳統。

中日西式 鼎足而立

獲頒米其林1星的餐廳共有17家，分別是大腕、教父牛排、金蓬萊遵古台菜、謙安和、吉兆割烹壽司、侯布雄法式餐廳、La Cocotte by Fabien Verge、Longtail、明福台菜海產、 MUME、RAW、鮨野村、鮨隆、Tarroir態芮、大三元、天香樓、雅閣。

以中、日、西式料理大類別區分來看，首屆《臺北米其林指南》的摘星餐廳比例為7：6：7，算是相當平均；不過，在必比登推介中佔比高而大放異彩的台灣道地美食，在摘星之路上卻顯得疲弱，20家摘星餐廳中，道地台菜上榜僅3家，均為1星，原本被看好的欣葉台菜雖出現在「米其林餐盤」推薦中，卻終未奪星。

光環考驗 有喜有憂

全球獲頒米其林星星的店家均有喜有憂，除了有往後不掉星的壓力，來客也可能對星等有過高期待，而產生失望落差帶來的負面效應，考驗著每個頂著星星光環的餐廳。

(中國時報)