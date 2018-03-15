3星主廚：靈感是前進的動力

2018年03月15日 04:11 中國時報 何書青 、 徐力剛 、 吳奕萱 、吳佩汾／台北報導 、吳佩汾／台北報導

得獎的喜悅背後，都是主廚豐富閱歷的呈現，每一位得獎者，都有一段他們的餐飲故事。

開設48年的大三元酒樓，是台灣第一家推出港式點心的餐廳，特別處，是大三元向來傳女不傳子，年過花甲的董事長邱靜惠，擁有餐飲業最需要的「親和力」，當年因聰明機靈受到婆婆賞識，攜手開創大三元酒樓。

邱靜惠不諳廚藝卻活躍社交，每天都在餐廳招呼客人，她能力極佳，反而丈夫退居幕後。她有一個時尚的女兒吳珮菁，未來準備接班，每天跟母親忙進忙出。

金蓬萊為台菜摘星，第三代傳人陳博璿，從小就生長在廚藝世家，自己廚齡25年，不過一直到中年才因父親健康狀況，中途回來接班。他強調：「一個廚師做出好料理不難，一個團隊要做出來，還要保持水準穩定，才是真的困難！」昨獲獎，是陳博璿太太的生日，夫婦倆挽著手受訪，夫唱婦隨鶼鰈情深。

喜來登請客樓主廚林菊偉從15歲當起學徒，歷經30載在廚房裡的年頭，深諳川揚料理、四川料理，很有傳統廚師的味道。他會參考國外米其林餐廳食譜，但從沒吃過，更未想過能參與其中。

台北君品頤宮摘下3星榮耀，該餐廳由雙主廚領軍，主廚陳偉強為廣東人，超過35年餐飲經驗，支撐的動力在於將客人當作自己父母般對待。學徒出生的主廚陳泰榮，多年扎實基本功淬煉出精湛廚藝，他表示靈感是推動廚師前進的動力，不斷汲取新知、品嘗各式風味料理，方可突破。

Longtail餐酒館摘下1顆星，41歲的香港籍主廚林明健擁有20年餐飲經驗，先前曾於多間米其林餐廳歷練。他坦言得獎後伴隨而來是壓力，「明天開始就要回歸廚師初心，繼續精進廚藝」。

「祥雲龍吟」奪下2顆星，料理長稗田良平將這份榮耀與台灣人共享，他把殊榮歸功於台灣食材的生產者、供應者提供豐富優質食材，他也認為主打「來台才吃得到」的日式料理，很可能就是能獲得評審青睞的因素。

Tarroir態芮主廚何順凱（Kai Ho）說：「每天為了給客人準備最好的料理花很多心力與時間，獲星對團隊是非常重要的事，沒有他們就沒有我。」

MUME開幕滿3年，主廚Richie（林泉）認為獲星是好的壓力，只希望能繼續維持住就好。大腕燒肉老闆黃一洪，曾在首家獲得米其林認證的日式燒肉店老乾杯的主廚底下工作過，獲得星級認證，黃一洪認為專心做一件事，跟把一件事做好是最重要的。

(中國時報)