摘星店 要能讓人心裡喊哇

2018年03月15日 04:11 中國時報 潘鈺楨 ／台北報導 ／台北報導

米其林國際總監邁克艾利斯（Michael Ellis）14日公布台北20家摘星餐廳，對於台北餐飲水準相當肯定：「第一年就有這樣表現相當不錯。」跟其他國家第一年比較，曼谷17家、新加坡29家摘星，台北毫不遜色，雖然還是略遜日本、歐洲城市，但東京人口數跟台北不一樣，當然有差。

艾利斯表示，台北米其林餐廳經過18個月評定，第一年的評審員來自亞洲、美國與歐洲，第二屆起才會培訓並採用當地美食家。評審員都不是在地人，如何選擇餐廳？艾利斯透露藉由新聞、報紙、部落格、餐廳指南，或是探問方式，例如調查肉舖的肉要賣往何處、餐廳員工下班後去哪吃飯、麵包師傅最喜歡的餐廳等，決定造訪的餐廳。

評審員依照食材、烹調技巧、口感平衡、上菜的一致性、物有所值等5個指標評鑑。至於怎樣才能拿到2、3星？他說餐飲必須給人「怦然心動」的感覺，「要讓人能在心裡吶喊『哇』，要有足夠的記憶點，不只好吃，還要能撼動人心。」

目前台北2、3星餐廳以日、中、粵式為主，台式餐廳該怎麼朝星級邁進？艾利斯認為：「廚師做菜不該是為了米其林，而是為了顧客。」不過只要在一個城市公布米其林餐廳，勢必會帶動整體競爭，包括廚師更有競爭力，更多老饕來台，食材供應商品質提升，都將帶動整體產業發展。

他前晚抵台先悄悄去了一家摘星餐廳，昨午吃了牛肉麵，「現場看到大鍋熬煮的牛肉湯頭冒著泡，與用餐氣氛完全融合。」

(中國時報)