Jolin沒料到 翻糖玩上米其林

2018年03月15日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

柑仔店

蔡依林（Jolin）14日晚間出席米其林晚宴，擔任特別嘉賓，她和文華東方酒店行政西點副主廚Guillaume Coulbrant合作，創意發想製作300份法式甜點「繽繽芭」、「柑仔店」，以台灣多變的山脈地形和涼爽氣候為靈感，她笑說：「沒想到玩翻糖蛋糕，竟然可以玩到這邊！」

「繽繽芭」是Jolin以老家新莊夜市賣的剉冰為主題，用她最愛的紅心芭樂為底，放上芭樂果凍，撒上爆米香，淋上煉乳；而「柑仔店」則是以Jolin童年最愛玩的「戳戳樂」為設計，外包裝是插畫家可樂王的作品，內含6種口味和樣式的點心，分別是芋頭丸、咖啡餅乾、薄荷洋菜、烏龍茶馬卡龍、花生巧克力以及芒果軟糖。她接到邀約後，花了兩個月開會、構思，也試吃很多次，確保甜點甜度，她謙虛說這次是來學習，不是比賽，因此不會有太大壓力。

籲流感不要拖

Jolin過年期間得了腸胃炎，又因免疫力不足染上三叉病毒，不僅取消米蘭時裝周工作，還住院一個多禮拜，她昨表示自己沒想到會這麼嚴重，「我認為沒什麼，但醫生覺得有什麼，就把我扣留了。」現在身體康復很多，臉部周圍的痂也掉光，沒有留下疤痕，她除了再度感謝醫護人員，還鄭重呼籲：「流感真的不要拖。」

她因專輯進度延遲，取消8月小巨蛋演唱會檔期，目前希望可以好好挑選專輯主打歌，並籌備新的演唱會劇本。（相關新聞刊C3）

(中國時報)