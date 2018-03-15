米其林星餐廳 85％台灣品牌

林家昌曾擔任首都大飯店創始董事，也是WIC世界投資顧問董事長。

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中國時報
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Tairroir（粘耿豪攝）
《台北米其林指南》

米其林昨天公布《台北米其林指南》精選名單，總計110家餐廳上榜，其中20家餐廳摘星，美食達人林家昌表示，以中菜、西餐和日本料理3大類來看，各有7、7、6家餐廳，頗為貼近本地中、西、日三分天下的餐飲結構。而240頁的新書在博客來上架數小時即賣破500本，衝上即時榜第一名。米其林不願透露首批的印刷量。

從獲得星級評等的餐廳來看，林家昌表示，多數都是由飯店或餐飲集團所掌握，包括獲得米其林三星的頤宮、二星的請客樓和一星的雅閣，而擁有數十年歷史的老字號本地店家只有金蓬萊遵古台菜、大三元和明福台菜海產，其他多數店家都算年輕，甚至Longtail、鮨隆和Tairroir等3家餐廳都是1年左右的餐廳。

這次名單另一個特色是，除了侯布雄、祥雲龍吟、RAW擁有國外「血統」，其他都是本地品牌，其中三星和二星的餐廳都強調使用台灣本土食材。

找食材全台走透透

林家昌曾訪問過祥雲龍吟料理長稗田良平，他出自於日本米其林三星的龍吟，在山本征治主廚麾下效力，後被拔擢為台灣祥雲龍吟料理長，為了尋找在地食材全台走透透，是非常認真的一名主廚。

林家昌很看好MUME、Tairroir和La Cocotte by Fabien Verge還有Longtail未來的發展性，雖然其中有些店家最近有些變化，但他認為這些店家在獲星之後，應該會有更大的動力往前衝，包括獲得新的投資者等，繼續往第二顆星邁進。

(中國時報)

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