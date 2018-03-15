同屬高規格 ChefOil主廚精選 米其林晚宴指定用油

泰山「ChefOil主廚精選」為台北米其林指南2018晚宴首選食用油。（泰山企業提供）

友善列印
中國時報

2018首屆台北米其林指南發表，晚宴上的精緻佳餚，皆使用米其林指南2018晚宴首選食用油－泰山「ChefOil主廚精選」。米其林指南嚴謹把關選評，以食材品質、準備食材的技巧和口味的融合、廚師的創意與個性、烹飪水準的一致性、是否物有所值為5大目標，泰山「ChefOil主廚精選」高規格嚴選，以油界的米其林為自許和自豪，給消費者最高品管的食用油。

該高質感的烹調用油，共有Extra Virgin第一道冷壓橄欖油、Grapeseed Oil葡萄籽油，及Rice Bran Oil玄米油等3款頂級油品，在家就能輕易享受米其林等級的料裡美學。

泰山行銷副總雷松清表示，「ChefOil主廚精選」品質把關嚴謹，除堅持自歐洲原瓶原裝進口，品質達國際水準，並提供QR-code追溯產地，加上受到西班牙農業部、泰山油品實驗室、西班牙第三公證單位LJB，及SGS第三公證單位等4道門檻層層把關。

「Extra Virgin第一道冷壓橄欖油」使用西班牙當季橄欖，採收後24小時內榨油，適合涼拌與低溫水炒。「Grapeseed Oil葡萄籽油」油質細膩柔順，是中火拌炒或嫩煎的好搭檔。「Rice Bran Oil玄米油」萃取自糙米胚芽，適合大火快炒、乾煎、油炸等中式手法。

(中國時報)

米其林星餐廳 85％台灣品牌 鍾瑤談感情 大女人上身

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。