同屬高規格 ChefOil主廚精選 米其林晚宴指定用油

2018年03月15日 04:11 中國時報 吳奕萱 ）

2018首屆台北米其林指南發表，晚宴上的精緻佳餚，皆使用米其林指南2018晚宴首選食用油－泰山「ChefOil主廚精選」。米其林指南嚴謹把關選評，以食材品質、準備食材的技巧和口味的融合、廚師的創意與個性、烹飪水準的一致性、是否物有所值為5大目標，泰山「ChefOil主廚精選」高規格嚴選，以油界的米其林為自許和自豪，給消費者最高品管的食用油。

該高質感的烹調用油，共有Extra Virgin第一道冷壓橄欖油、Grapeseed Oil葡萄籽油，及Rice Bran Oil玄米油等3款頂級油品，在家就能輕易享受米其林等級的料裡美學。

泰山行銷副總雷松清表示，「ChefOil主廚精選」品質把關嚴謹，除堅持自歐洲原瓶原裝進口，品質達國際水準，並提供QR-code追溯產地，加上受到西班牙農業部、泰山油品實驗室、西班牙第三公證單位LJB，及SGS第三公證單位等4道門檻層層把關。

「Extra Virgin第一道冷壓橄欖油」使用西班牙當季橄欖，採收後24小時內榨油，適合涼拌與低溫水炒。「Grapeseed Oil葡萄籽油」油質細膩柔順，是中火拌炒或嫩煎的好搭檔。「Rice Bran Oil玄米油」萃取自糙米胚芽，適合大火快炒、乾煎、油炸等中式手法。

(中國時報)