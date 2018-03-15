潘瑋柏 納建言2要3不

2018年03月15日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

潘瑋柏（右）昨舉辦記者會，主辦單位送上「復古大音響」獻上祝福。

潘瑋柏14日在上海舉辦記者會，宣布將展開全新巡迴「Alpha創使者世界巡迴演唱會」，好友蔡依林提醒他「2要3不」：「開演唱會第一件事要減肥、脫水；不能熬夜、不能Party、不能喝酒，就是這樣嘍！演唱會大成功！」讓他打趣說：「好邪惡！」

潘瑋柏4月21日將在北京凱迪拉克中心（原五棵松）開唱，記者會上，蔡依林、林俊傑、楊丞琳、李榮浩、吳亦凡、在大陸真人秀《我們相愛吧》中與他湊對螢幕情侶的吳昕，都錄製祝賀VCR。

演唱會嘉賓賣關子

他已經開始為演唱會瘦身，笑說：「通常不到最後關頭不太會開始。」距離首場剩一個多月，「今天早上已經很早就去運動，開始進入正常的軌道，晚上都開始早睡。」另外提到演唱會嘉賓，他表示演唱會上希望帶給大家驚喜，不會特別設定是誰，希望大家看到不一樣的合作舞台。

他預計明年上半年唱回台北，他感性地說：「我無法預測自己還能表演多久、還能辦幾次巡迴，但每次為大家的演出我都是當成最後一場，也是最初的一場，我會全力以赴。」

此外，「Alpha創使者世界巡迴演唱會」與瑞士鐘表品牌RICHARD MILLE合作，為他打造獨一無二配有特製鈦合金表鍊的陀飛輪懷表RM020，總價高達3000萬台幣。時裝品牌CHRISTIAN DADA，以其擅長的刺繡工藝特地為他量身訂製演唱會服裝。

(中國時報)