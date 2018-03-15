倪安東認出軌妻堅告管罄

炎亞綸昨舉辦《最想去的地方》EP預購記者會。（蘇蔓攝）

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中國時報
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倪安東

倪安東和管罄爆出婚外情，遭妻子李Vivi提告求償，台北地院14日首次開庭。倪安東承認與管罄在台美兩地多次發生性關係，書寫聲明道歉，並和妻子達成協議離婚，換取開庭前撤告。但管罄否認又不道歉，李堅告小三並求償。

倪安東去年與管罄在美牽手、親吻等，年初又被爆與A咖女星上床，李不甘遭劈腿，依民法侵權關係提告倪安東和管罄連帶賠償100萬元。庭訊前兩天，李撤回對倪安東的求償，李的律師說，倪提出道歉聲明，坦承和管罄在美國和台灣發生多次性行為，但管罄的律師昨只認雙方有被拍到的牽手和親吻行為。

27日再開庭調解

法官再三詢問和解可能，表示有無「嘿咻」不是倪的聲明說了算，還是要經調查，實務判決親嘴最多賠20、30萬元，雙方還要這樣糾結嗎？李的律師當庭表達誠意，求償金至少60萬元，法官因此要雙方在20到60萬之間談看看，改期3月27日下午再讓雙方調解。

炎亞綸14日舉辦《最想去的地方》EP預購記者會，被問及好友倪安東外遇事件，他表示：「我比較關心律師的說法，因為有看美劇 《傲骨賢妻》（The Good Wife），對於法律上的用詞、角度，很有興趣。」他坦言2人頗有私交，也早知道倪安東出軌，「他的感情世界比較奔放，但我沒有勸他，我們的關係不到可以勸的地步。」他希望倪安東早日把煩惱解決。

(中國時報)

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