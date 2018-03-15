大陸惠台有誠意 邀《角頭2》送審

2018年03月15日 04:11 中國時報 報導林彥君

「立足台灣，前進大陸」座談會14日舉行，陳依玫（左起）、陳國祥、許良源 、汪威江、張顯耀、林錫輝、王師、賴祥蔚出席。（台灣圓桌論壇協會提供

大陸官方在228公布惠台31政策，讓影視圈動了起來。「台灣圓桌論壇協會」理事長張顯耀14日舉辦「立足台灣，前進大陸：如何布局兩岸影視市場」座談會，認為台灣影視是文化軟實力，藉由合作對台經濟有重要貢獻，面對大陸經濟崛起，台灣影視產業要掌握機會及面對威脅，該思考如何站穩台灣，兩岸文化和平交流，他說：「希望對岸說到做到，近期將整合大家的意見到大陸交流，把溝通結果帶回來。」

台灣電視劇製作產業聯合總會林錫輝認為，細部需要再研究，他認為大陸釋出善意，也「歡迎世界各國釋出善意」，影視產業是需要互相溝通交流的行業，「世界一家，兩岸一家親」，他不擔心人才流失，認為影視是流行文化，「大家互相學習才有進步，唯有兩岸合作才能創立良好的中華文化。」他提出3建議：1、兩岸一家親的概念下，大陸對境外劇不要設指標。2、開設專播台灣劇的時段，讓兩岸人民透過戲劇彼此了解。3、開放台灣在大陸成立製作公司。

中華民國廣電節目製作商業公會理事長汪威江認為，過去大陸提出縮短影視審查時效，但目前沒有清楚說明作法，大陸廣電總局應該提出對台灣開放的程度有多大，「不能只是說說，要落實！」台灣影視產業沒落，需把握這次發展機會，「過去台灣只拍偶像劇跟本土劇，只會做這兩種劇，直到《麻醉風暴》播出，讓大家知道原來台灣可以做出這種戲劇。」他提醒戲劇題材要創新，才能打開市場。

電影《角頭2》監製張威縯認為，「每個人都想登陸，因為台灣市場小」，不論是跨足亞洲或全世界，首要條件就是要有好作品，對於政策「不應大驚小怪」，政府應教導產業如何接受，跟提出對等條件，不應負面看待，政治討論適可而止，影視產業容易跨足世界交流，需要政府幫忙。

多多展現台灣特色

張威縯也說：「《角頭2》在台灣拍攝時受阻礙，文化部雖有幫助，但整體推動都是靠自己。」他透露《角頭2》在大陸是非常典型「不能播放的電影」，但大陸廣電局主動邀請送審，感受到陸方正面回應。他也建議政府應把經濟放前面，文化產業是經濟的流量之一，政府應正向面對大陸釋出的善意。

中華傳播管理學會理事長賴祥蔚認為，很多人擔心危機，「這太低估台灣人對藝術堅持，要走早就走了。」台灣影視要在大陸走出一片天，一定要展現台灣特色打出市場，他舉例若是時裝劇，可以加入台灣族群融合元素，大陸民族多但議題敏感，台灣若拍出會很有意思，他更舉例台灣可以拍抗日劇，或鄭成功故事展現歷史獨特。

不談政治只談藝術

新媒體暨影視音發展協會副理事長王師說，他看到這20年台灣文化創意產業，如音樂、電視及電影，台灣幕前、幕後人員不斷往上海與北京發展，台灣的憂慮是市場資金受限，讓人才沒舞台發揮，造成人才不具有視野跟世界級競爭力。兩岸釋出善意，使產業跟從業人員的好作品，有更多的曝光跟發言權。

孟飛在演藝圈45年，他認為過去台灣是戲劇王國，每個藝人都有很好的舞台，現在相較於大陸人力龐大，台灣製作團隊人數「很可憐」，他感覺「現在沒戲拍，是什麼玩意兒」，也認為「大陸對我們如此友善，台灣有對演藝人員友善嗎？」他說：「我們要有尊嚴，人家大門打開，我們不應該疑神疑鬼，我們要團結，大家一起振興產業，我們不談政治，只談藝術。」

(中國時報)