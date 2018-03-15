何潤東疑惑妻不加臉書

2018年03月15日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

何潤東重回他拍戲待了兩個月的主場景高雄三信家商。

TVBS《翻牆的記憶》導演兼男主角何潤東14日率張庭瑚、林芯蕾、姚亦晴、張豐豪重回該劇主場景「華英高中」的拍攝地高雄三信家商，與學生們共度白色情人節。何潤東說，上一次他進入校園宣傳已經是上個世紀的事，「約1999年左右，還在用BB Call，這校園裡的學生那時都還沒出生呢。」他結束該宣傳活動後過兩天就要到大陸拍戲，客串完馮小剛導演的電影，緊接去當陳妍希的男人。

何潤東將與陳妍希合拍大陸新戲《鄧麗君之我只在乎你》，陳妍希飾演鄧麗君，他則是她生命中一個重要男人，兩人劇中是戀人關係。何潤東說覺得開心，因為之前才在《那年花開月正圓》和她老公陳曉合作，劇中搶同一個女人，最後自己還死掉了，這次跟陳曉的太太陳妍希一起拍，且班底還是《那年花開》的總導演當監製，所以滿期待的。

湊對陳妍希當暖男

他之前沒見過陳妍希，反而先認識她老公，和陳曉拍完戲偶爾有聯絡，陳曉前陣子也義氣幫忙錄《翻牆的記憶》的宣傳影片。何潤東笑說，他在《我只在乎你》中的角色有點像現代版的暖男「吳聘」，所以就是當自己就好，「我現在在大陸走暖男路線，在台灣走孬種老師路線，反差一下。」

3月14日是白色情人節，何潤東老婆林姵希（Peggy）在臉書Po了過年期間兩人一起去日本過情人節的照片，他則自曝老婆不加他臉書，所以不知道老婆寫了什麼，「我也不懂老婆為何不加我。可以幫我問問她嗎？她有很獨特的見解，就是不加，可能覺得這樣很好玩吧。」

張庭瑚和林芯蕾等人重回住了兩個月的高雄，回憶都湧上來，前往學校的路上還經過當時的宿舍，大家都感覺好像是在走以前上課的路線，在台上進行活動時，也有當時「209班」的其他同學就坐在台下。

(中國時報)