彭佳慧飆鐵肺先吃飽

〈愛是光〉歌詞勵志，彭佳慧一看到詞就忍不住想到過去。

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中國時報
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彭佳慧替俄羅斯電影《ICE》演唱中文主題曲〈愛是光〉。

彭佳慧新專輯《我想念我自己》宣傳期剛告一段落，馬上又為俄羅斯電影《ICE》（中譯：冰上奇緣）演唱中文主題曲〈愛是光〉，她事先在家勤練歌，正式進錄音室時，唯一的要求是先吃飽，更當場吞了整個雞腿便當，「因為這首歌超級大器，我也拿出久違的鐵肺唱腔來詮釋，因此要先吃飽飽、再上陣。」最後只花2小時就錄製完成，讓製作人陳建寧和阿沁相當讚歎。

〈愛是光〉今（15日）上線，歌曲除了找陳建寧、阿沁打造，還請到愛樂交響樂團，以劇力萬鈞的弦樂，鋪陳出這首歌曲。

劇中女主角的人生歷程，和彭佳慧的經歷相似，她曾遇上7年事業低潮期，在生產時一度與死神擦肩而過，也曾自我懷疑、絕望、害怕，找不到唱片公司幫忙出唱片，但因前輩黃小琥的一句話，她重返最初駐唱的EZ5 PUB唱歌，最後發現自己仍屬於舞台，還是熱愛歌唱，堅持努力20年後，終於抱回金曲獎座。

看歌詞憶往事

因此當彭佳慧看到歌詞寫「逆著光，望遠方，穿越永恆的風霜，就算失去所有倚靠，我依然，會依然堅強」、「就算用盡所有力量，我也會找到曙光」，讓她想起自己的過去，感動到熱淚盈眶。

特別的是，F.I.R.前主唱「飛」上月在臉書發文，不爽陳建寧和阿沁將推出新歌，自己卻不知情，且還被退出粉絲團管理員，當時兩人僅說在製作電影歌曲，其所屬的華研音樂昨證實就是〈愛是光〉，兩人受邀一起製作，「女聲」就是彭佳慧。

(中國時報)

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