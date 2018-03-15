楊烈撂商業日文小吃力

2018年03月15日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

藤井美菜（左起）、田中麗奈與余貴美子出席《盛情款待》東京首映會。

台日合作電影《盛情款待》藉描述兩個家庭，傳達日本待客之道，並邀日本演員田中麗奈、余貴美子與台灣小生王柏傑，在不同文化背景下如何彼此「盛情款待」。

導演陳鈺杰邀金獎加身實力派台灣演員參與《盛情款待》，包括金鐘歌王楊烈、金馬獎最佳女配角呂雪鳳、金鐘獎最佳行腳節目主持人姚淳耀、台北電影節最佳新演員王柏傑，以及二獲金鐘提名的陶傳正，讓全片有如台日演技高峰會。

楊烈近年將工作重心轉移到戲劇，這回演出曾在日本受教育的富豪大亨。楊烈曾長住東京，太太又是日本人，能應付大量日文台詞，「但要講日文商業專有名詞，頗有難度！」

姚淳耀曾獲金鐘獎最佳行腳節目主持人肯定，在本片他企圖詮釋出不同於刻板印象的日本迷宅男。而真正折磨他的是日式跪坐，「本以為頂多腳發麻，沒想到一整天後完全失去知覺。當時我看田中麗奈小姐完全不難受，不知她是怎麼辦到的，太厲害了。」

呂雪鳳雞同鴨講

呂雪鳳扮演對凡事熱心又雞婆的媽媽，她說：「面對國際化的工作團隊不會辛苦，常常雞同鴨講，光是比手畫腳都讓我們笑成一團，有回春的感受呢！」電影4月13日上映。

(中國時報)