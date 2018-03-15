鍾瑤談感情 大女人上身

鍾瑤以一身奢華金禮服搭配PANDORA飾品，十足一姊霸氣，愛主動出擊，不愛男人送珠寶。（石智中攝）

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中國時報
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PANDORA的鏤空蜂巢心形鋯石串飾，3380元。（PANDORA提供）
PANDORA的鏤空蜂巢鋯石寬版戒指，6380元。（PANDORA提供）
PANDORA的SHINE Signature 鋯石安全鍊，6380元。（PANDORA提供）
PANDORA的浪漫情懷鏤空心形串飾，1980元。（PANDORA提供）
連俞涵穿上可愛篷篷裙搭配PANDORA蜜蜂飾品，笑稱「我好像小蜜蜂! 」。（石智中攝）
魏如萱在PANDORA派對上擔任演唱嘉賓。（石智中攝）

丹麥珠寶飾品PANDORA在文華東方酒店舉辦新品上市派對，邀請鍾瑤、連俞涵與會，鍾瑤以一身金色小禮服搭配PANDORA金色SHINE飾品，金光閃閃，文青喜愛的女星連俞涵則穿上可愛篷篷裙搭配PANDORA蜜蜂飾品，笑稱：「我好像小蜜蜂。 」

自己的珠寶不用男人送

在《姊的時代》飾演大女人的鍾　透露，他不喜歡男生送她珠寶，因為珠寶是很個人風格的東西，「我不喜歡讓男人決定我的珠寶」，未來若有男生向她求婚，她也會先溝通自己的想法，以免收到自己不喜歡的求婚戒，十足一姊霸氣。

鍾　笑說，在感情上她不排除主動出擊、向對方告白，但會以邀約出遊或吃餐等方式來暗示，「我希望雙方是建立在權力對等的關係上！」簡直是《姊的時代》周凱婷上身。

連俞涵飾品精挑細選

連俞涵配戴PANDORA以小蜜蜂與蜂巢等主題的SHINE金色飾品，讚嘆PANDORA的做工很精緻，可看到一隻隻可愛的小蜜蜂。她笑說自己花錢一向節制，會精心挑選自己真正喜歡的飾品，例如有紀念價值或是有意義的飾品，例如PANDORA的小蜜蜂珠飾「BEE ME」代表勤奮工作、積極向上，又有自我實現的意義，贏得她的芳心。

PANDORA發表全新SHINE系列金色調珠寶，在純銀飾鍍上18K金，以太陽的金色調揭開春季的奢華饗宴，並以蜜蜂、蜂巢及陽光為靈感發想，並邀請魏如萱將在上市派對上擔任演唱嘉賓。

(中國時報)

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