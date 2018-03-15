蝦皮拚很大 24h到貨超猛der

2018年03月15日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

蝦皮24h購物中心的五月花極柔頂級抽取式衛生紙，原價153元，5折特價77元，19日上午11時59分起開搶。（蝦皮購物提供）

蝦皮24h購物中心的靠得住溫柔宣言草本衛生棉，原價499元，5折特價249元，18日上午11時59分起開搶。（蝦皮購物提供）

蝦皮24h購物中心的加大尺寸珪藻土地墊，原價799元，29折特價229元，明（16日）上午11時59分起開搶。（蝦皮購物提供）

蝦皮24h購物中心的日本山崎家電手持式紫外線除蟎機(SK-V4)，原價2680元，49折特價1299元，明（16日）上午11時59分起開搶。（蝦皮購物提供）

蝦皮24h購物中心的P＆G第三代洗衣膠球，原價599元，35折特價209元，明（16日）上午11時59分起開搶。（蝦皮購物提供）

今年踏入台灣電商市場第3年的蝦皮購物，昨（14日）再度推出追擊對手的「蝦皮24h」購物中心，正式走進B2C市場，即日起不僅提供了網購不能少的「24小時快速到貨」，還有24小時客服支援服務，更推出全站20%現金回饋、熱銷商品天天5折入手，就連最近大缺的衛生紙也享優惠，另外還享0元免運送到家，讓消費者準備2018年血拼第一波。

「蝦皮24h」 權益不打折

蝦皮購物營運長馮時欽表示，自去年8月推出蝦皮商城後，就發現台灣用戶重視商品到貨速度、品牌賣家人力、倉儲空間不足等問題，因此快速在半年內作出反應，推出「蝦皮24h」購物中心，商品只要顯示24小時快速到貨的圖示即享此服務，但同時還維持了假一賠二、15天鑑賞期及退貨免運費等保證，以及提供24小時的電話客服、Mail及線上聊聊等服務，就算快買快到貨，仍維護消費者權益。

早買早享受 衛生紙半價

為了慶祝全新「蝦皮24h」購物中心服務上線，即日起至24日再推下殺優惠，像是「全站20%現金回饋」，消費滿百即可獲得20%蝦幣，等同現金20元，買越多送越多，而且21日前還有網購最愛的「0元免運」，加上24小時快速到貨服務，整檔買下來不只早買早享受，價格方面更是再省一筆，年後購物趁這波。

另外還推出熱銷商品天天5折的優惠，當中包括了最近搶破頭的衛生紙，不僅有貨提供，更享下殺優惠折扣，今（15日）起在不同日期推出下殺限定優惠，而換季必備的打掃工具除蟎機也將於明（16日）下殺49折，就連零食、民生用品也享折扣特價及24小時到貨優惠，一個APP直接搞定麻煩的採買行程。

(中國時報)