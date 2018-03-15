高檔廚電品牌 百貨開大店

伊萊克斯廚電在由台灣櫻花總代理後，於新光三越台中中港店及信義A9設立直營專櫃。（台灣櫻花提供）

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中國時報
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台灣櫻花總經理林有土昨出席伊萊克斯新光三越A9直營專櫃開幕活動，EOB9956XAX SousVide蒸烤箱，16萬8000元。（台灣櫻花提供）
Bosch SMS88TI01W沸石洗碗機，7萬9000元。（Bosch提供）
伊萊克斯主打的FreeZone自由烹飪感應爐，EHX8H10FBK FREEZONE無限多口感應爐，13萬8000元。（台灣櫻花提供）
Miele DG6010獨立式蒸爐，4萬9000元；依各百貨母親節檔期期間購買即送價值2600元的嘉儀真空包裝機。（Miele提供）

米其林成話題，星級餐廳愛用的廚電同樣備受看好。由「台灣櫻花」總代理的「伊萊克斯」廚電系列，看準高端消費市場正式進軍百貨開設直營專櫃，而同樣為高端廚電品牌的Bosch及Miele也發現，今年與去年同期相較，明星產品的銷量都有持續成長，可見金字塔頂端的客人相當注重品味生活。

伊萊克斯進駐A9

伊萊克斯被讚為「米其林餐廳都在用的品牌」，不少頂級客層家中也選用其廚電系列，本月在台首以直營專櫃形態進軍百貨，繼月初的台中新光三越中港店後，昨（14）日再進駐信義新天地A9，而且更是首次集合了大小廚電及小家電的專櫃。

在A9店中消費者不僅能現場體驗伊萊克斯的大小廚電系列，還有品牌的小家電、洗衣機等一系列產品，如果售後不會使用更有專人到府教學，或是可到體驗館由擁有廚師執照的導師教導，提供一條龍的售前、售後服務，期待今年百貨通路能達4000萬元、全年成長20%的目標。

歐式頂級家電銷量成長

德國家電品牌Bosch同時也發現，台灣消費者對於歐式高端家電的商品接受度愈來愈高，像是品牌的暢銷品「沸石洗碗機」，在2017年與前年對比，銷售量就有雙位數的成長。而另一德國家電品牌的Miele的明星商品「DG6010純蒸氣蒸爐」就是以精準溫控、100%純蒸氣烹調為主打功能，在今年短短3個月就比去年同期成長5%，同樣能反映出國人對高端廚電的需求也相對提升。

(中國時報)

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