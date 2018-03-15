2018年03月15日 04:10 中國時報 顏艾琳

國際學舍是當年舉辦書展、學生交流聯誼等的重要場地。（本報資料照片）

翻開一本本少年時期的相簿，看到我那些個樣子¯¯高職畢業晚會上模仿瑪丹娜全場飛舞、一次拿下三項藝文比賽獎狀的意氣風發、剛認識寫詩友人們的誇張打扮、也有充當攝影朋友試底片的沙龍藝術照、大學時搞劇場的胡鬧嬉戲……一件一件好玩的事，不同時期遇到的朋友，都在眼前生動了起來。

搶到天價夢幻書

二十幾歲，已經是我生命中的一半了，但那時我已在詩友的小圈子中，因為寫詩跟收集絕版詩集、還有寄售大家自費出版的書籍，而有了很不一樣的生活面貌。拿著二十歲生日的聚會照片，切到那一天一夜的畫面；彼時我已和眾多詩友辦了「薪火詩社」，詩友們來自社會各種不同階層，散居北、中、南部，平時只有在編審下期投稿作品時，大家才會聚在一起。那天，幾個愛護我的哥哥姊姊幫我籌了一個盛大的生日會。熟人、還有想認識其他詩友的新朋友，總共帶來三個蛋糕，偌大的客廳在十幾個小時內都是滿滿的客人，有人先走了、也有人半夜或凌晨才加入的。就這樣，從傍晚一直到隔天中午，留下來的人還一道出去吃中飯、逛舊書攤。

但現在他們跟我聊起，「好像到艾琳家辦批鬥詩大會、薪火詩刊例行審稿、編詩、聊天，總被她拉到舊書攤淘寶做結尾。」看著近年來絕版書水漲船高，朋友們都慶幸，當初跟我淘寶得早，不然手上就沒這些天價的夢幻書了。「可是，你怎麼有那麼多聽都沒聽過的書呢？」因為我收書多集中在文人聚集的大本營呀。

板橋南雅市集、光華商場、國際學舍、台大公館的巷弄、汀洲路、新舊書皆有的重慶南路……範圍沒出大台北，竟在二十歲以前已經淘了數百冊的詩集。掐指一算，從十三歲開始，我便購買與閱讀現代詩集，彷彿傳承了寂寞的神祕儀式，在各個可能有詩集的地方出沒，狩獵知名或默默無名的詩集，就這樣把我心中流落在外頭的鑽石、珍珠、半寶石、奇石，逐漸餵飽牆上的書架。二十歲生日的聚會，很多外地的詩友，是衝著來我家看這些寶貝的。

那可是沒有網路的時代。找書、看書、聚會，都得親身花時間、到地點，躬逢其時的1980、90年代。基於收藏獨佔的原則，離家最近的板橋南雅書店群落，我總是幾天一次搜尋，且已經跟各位老闆結交成熟友，平時他們一收到詩集就先放著，等我去篩選後再釋出於店內，以免帶詩友去淘的時候，被別人買走。

光華商場隨機尋寶

至於公館、汀州路、國際學舍、光華商場，真的就是隨機尋寶了。年輕一代的可能會懷疑，我說的光華商場是現在專賣3C科技的地方嗎？是的。光華商場有近20年時光是專賣二手物件、骨董、色情錄影帶、盜版寫真和漫畫、流行音樂錄影帶、卡帶、光碟、禁書禁片的大本營。各路懂得門道的買家，在這裡各取所需，很容易從外表跟氣質，區分出他們屬於哪些族群，是台灣還冠著世界盜版之王的大巢穴。在有網路拍賣前，光華商場可是國際皆知的超超級黑市呀！

那麼國際學舍又是哪裡？1975年以後出生的人大概就陌生了。它就是現在的大安森林公園。那裡原是一片沒有土地產權的眷村，算是緊鄰台師大那些有分到國民政府、兩所大學特別照顧的教授、公務員宿舍之外，被安置的臨時住宅，有些是當初政府睜一隻眼閉一眼，讓基層教職跟公務員或軍兵住的違章眷村。在面向信義路有一幢很重要的藝文場所¯¯國際學舍，是當時舉辦書展、學生交流聯誼、商展、舞會等等的綜合場地，其重要性可比現在的世界貿易中心。它的兩旁聚集了許多家裱裝店、書報攤、小吃、雜貨，以及二手書店。知名舊書店「舊香居」的初始店也在那裡。

由於那時板橋到信義路的交通要來回三小時，我每每在上午開店時即報到，中午找家北方麵食應付一餐，便又繼續尋寶。特記得那裏的蔥油餅、水餃、菜盒子、大滷麵、酸辣湯，充滿了東北味。麵條水餃皮跟辣椒醬，都是每家小店的獨門配方，是我這種中學生最物美價廉的飲食饗宴。有時我也被商展便宜而豐富的產品吸引，進去國際學舍展場買一兩色什貨，筆記本、圍巾、襪子、文具、食品……出來時總是肩上一個包，放淘來的書籍、手上拎著一兩個袋，沉重又滿足地踏上歸途。

走過國際學舍舊址

至今我還記得方正的場地，中間是主展區，與外圍攤位隔出一個口字型，除了方便民眾遊走的動線，有時也同時舉辦兩個不同主題的活動，文武市同於一處，非常熱鬧。彼時台北很少大型展場，國際學舍就像現在的世貿館，使用功能跟切換主題的展非常密集。包括前兩屆的中國小姐選美也在這裡舉行喲。1992年這一大片雜亂無章的軍眷臨時棲所，開始從國際學舍拆起到1994年舖上草皮、種上樹，經過二十年變成台北市的綠肺公園。

這麼多年過後，我曾在溫州街的豐年社擔任總編輯，常常下班從「農學大樓」走路兼運動，到忠孝新生路口搭車。經過新生南路這一大片公園綠地，常常有物換星移的感慨。天際線變了。從前買書過程，我很少抬頭看天空，眼睛總埋在一落落、一堆堆的舊書中，而雙手更是忙碌搬著、挪動著壓在上頭的書，深怕一本詩集就隱身於雜沓的書堆裡。於是，總在搜尋最後一家店，袋子裝滿了收穫時，才抬頭看一下天色，常常已夕霞滿天。不像現在的大安森林公園，各種綠意高高低低鋪成一張活色紙，藍天一大片、陽光活艷艷，就是夕陽也放大好幾倍……可是，當我走過信義路國際學舍舊址之處，總有一種魔幻的感覺；那裡，彷彿是被「結界」封印的一塊魔法之地，有我因為找詩的身影，還在尋找著，永遠欠缺的詩集……那是當年文青的我，修練閱讀與淘書的寶藏地。

(中國時報)