2018年03月15日 04:10 中國時報 鄭順聰

「各位學弟妹考上中文系，國學底子想必深厚，但讀與寫是兩回事，得要有步驟，按部就班才是……所以今天我們期初聚會，先從『作對』開始。」書卷窗學長講話何止慢吞，更愛重複。

「我知道，你要來澄清說此『作對』非彼『作對』，不是要跟人起衝突打架『作對』，也不是亂點鴛鴦譜送作堆來『作對』，我先幫你說，免得你多費唇舌。」假山學長搶在響叮噹前頭說話。

「這種老伎倆我才不會使第二次啦！學弟學妹，我想你們都聰敏過人，不會搞錯『作對』的定義。」響叮噹學長假正經。

「你們一搭一唱，是『相對』不是『作對』。」書卷窗學長說。

「我知道，『作對』就是兩兩成對，寫律詩的時候，名詞要對名詞，動詞要對動詞，形容詞要對形容詞，虛詞對虛詞。」修遠舉手說。

「修遠學弟所言甚是，律詩此體裁得合章法，謀篇時頜聯、頸聯不僅要合平仄，詞性還要兩兩相對。」書卷窗學長說。

「反正今天我們要作對子，就像題春聯啦！大家要注意，上下聯得押韻，上聯仄聲，下聯是平聲，謹記『仄平』這個口訣。春聯就是一種寫古典詩的訓練，可以磨礪你對文字的敏銳度，增加寫詩的熟練度。」響叮噹學長說。

「哼，總算說了句人話。」假山學長冷笑。

「現在！我將書籤發下，先一人一張……」書卷窗學長邊說邊發書籤：「各位先將七字上聯擬好，稍後再來對下聯。先給各位十五分鐘來擬，草稿紙筆在旁，定稿了就用毛筆寫入書籤，筆墨已備好，諸位可以開始，這樣『了』了沒？」

「了！」學弟妹齊聲回應。

三才子學長還特地準備沙漏，計算時間，修遠想了半晌，用毛筆字寫上。

面對書桌，面對回憶，修遠不太記得上聯確切寫了什麼，只知道他收到林怡夏的書籤：春至長廊雲初破。

這是古典詩社慣用的小遊戲，更是傳統，在書籤的邊緣標示記號，同個記號的就是同對，你要將寫好的上聯與同對的交換，讓她來對你的上聯，你也得對出她的下聯。（待續）

(中國時報)