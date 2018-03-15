混世魔王

友善列印
中國時報
神隱

和尚說：「報上名來。」

「在下嗲楞嗲楞波若楞伽。」獵獅人說的是西域通用語，卻說得怪腔怪調。

「我知道你，頗有兩下子…」說著說著便順手在他額上貼了一張符，獵獅人不再說話，也跟著變得慈眉善目。

「不暪各位說，接下來的事不是鬧著玩的，只能見機行事，咱們不偷東西，不搶東西，也不殺人，也不救人，主要得贏得某人的信賴，這個某人，也就是底下這黑鴉鴉一片人的頭，他要能打下整個西域也並非不可能，是個狠角色。取得他的信賴，其實只為了一件事，讓他遠離西域，回到中原去。如此而已。至於各位該做什麼，我會告訴大家。這過程中，你們會變成畜牲，會變成不一樣的人，可能是男人，也可能是女人，委屈各位了，但我不會虧待大家，相信我。」

有人舉手，是那個白虜，「變成畜牲我是不反對，但身上的衣服怎麼辦？我那把刀你幫我保管嗎？」

「貴姓大名。」和尚問。

「你別貼我符啊！我八歲就當兵了，最懂得服從，只是問點小事不犯法吧？」白虜回答。

「問你名字囉嗦這麼多！」

「我叫丁零恰爾巴，你可以叫我小巴。」

「知道了。」和尚以迅雷不及掩耳的速度，在他額上貼了黃符，白虜還來不及使出擒拿，便已中招。他快，和尚的速度更快。 （本連載完結）

(中國時報)

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