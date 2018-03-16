促轉舞旗 央行接令！新台幣改版 楊金龍鬆口

繪圖：陳敏捷

友善列印
中國時報
／台北報導

「轉型正義」扣大帽？中央銀行總裁楊金龍15日首度鬆口表示，「促進轉型正義條例」已通過，若促轉會明確指認新台幣圖案含有威權象徵，央行將依法行政。意即若擋不住促轉會的「去蔣」壓力，新台幣改版勢在必行，現行200元紙鈔與5元、1元硬幣，首當其衝。

楊金龍昨首度以央行總裁身分，赴立院財委會備詢，被問到是否「彭規楊隨」？指標就是新台幣要不要改版，尤其前央行總裁彭淮南曾說「任內看不到改版可能性」，但民進黨立委認為這是轉型正義，要楊金龍表態。

楊金龍表示，既然「促進轉型正義條例」已通過，鈔券圖案若涉及威權象徵，「那我們就依法行政」，配合改版；但前提是，促轉會要明確指認新台幣圖案含有威權象徵。

鈔券涉威權象徵 就依法改版

面對楊金龍鬆口，賴士葆頗為不滿，抨擊楊金龍「這是政治語言及動作」，彭淮南堅持專業，但楊金龍卻倒向政治，「總統、院長有叫你改嗎？」「你是要為政治服務，不惜犧牲納稅人繳稅的500億元嗎？」

彭規楊不隨 將耗資500億元

楊金龍解釋，會影響的是只涉及威權象徵的圖案，至於動物、科學、教育、體育這些圖案都不受影響。這讓賴士葆不以為然，反嗆「我本來對你印象很好，你可能不只一點點，而是很怕政治」，現場氣氛一度尷尬。

國民黨團書記長李彥秀更質疑，如果促轉會的一個決議就要花500億的的經費來更換新台幣，那促轉會已經變成「太上中央銀行」。

意識形態優先 成本全民埋單

李彥秀認為，事關這麼龐大的經費支出，在政府財政困窘之際，實在不應該以意識形態為優先來考量是否新台幣改版。如果要針對每個促轉會認定的威權象徵都要去除，轉型正義的成本難道都要全民埋單？

國民黨團首席副書記長曾銘宗則批評楊金龍搞不清楚狀況，根據《促轉條例》規定出現於「公共建築」或「場所」之紀念、緬懷威權統治者之象徵才會被移除或改名，因此新台幣依法不會被認定為威權象徵。

曾銘宗表示，央行應該要自己搞清楚，改不改版是由央行自己決定，跟其他單位無關。且新台幣改版耗資500億，成本非常高，且可能致生社會對立，呼籲楊金龍要「彭規楊隨」。

(中國時報)

促轉舞旗 新台幣改版》新聞透視…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。