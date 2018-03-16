促轉舞旗 央行接令！新台幣改版 楊金龍鬆口

2018年03月16日 04:11 中國時報 黃琮淵 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

「轉型正義」扣大帽？中央銀行總裁楊金龍15日首度鬆口表示，「促進轉型正義條例」已通過，若促轉會明確指認新台幣圖案含有威權象徵，央行將依法行政。意即若擋不住促轉會的「去蔣」壓力，新台幣改版勢在必行，現行200元紙鈔與5元、1元硬幣，首當其衝。

楊金龍昨首度以央行總裁身分，赴立院財委會備詢，被問到是否「彭規楊隨」？指標就是新台幣要不要改版，尤其前央行總裁彭淮南曾說「任內看不到改版可能性」，但民進黨立委認為這是轉型正義，要楊金龍表態。

楊金龍表示，既然「促進轉型正義條例」已通過，鈔券圖案若涉及威權象徵，「那我們就依法行政」，配合改版；但前提是，促轉會要明確指認新台幣圖案含有威權象徵。

鈔券涉威權象徵 就依法改版

面對楊金龍鬆口，賴士葆頗為不滿，抨擊楊金龍「這是政治語言及動作」，彭淮南堅持專業，但楊金龍卻倒向政治，「總統、院長有叫你改嗎？」「你是要為政治服務，不惜犧牲納稅人繳稅的500億元嗎？」

彭規楊不隨 將耗資500億元

楊金龍解釋，會影響的是只涉及威權象徵的圖案，至於動物、科學、教育、體育這些圖案都不受影響。這讓賴士葆不以為然，反嗆「我本來對你印象很好，你可能不只一點點，而是很怕政治」，現場氣氛一度尷尬。

國民黨團書記長李彥秀更質疑，如果促轉會的一個決議就要花500億的的經費來更換新台幣，那促轉會已經變成「太上中央銀行」。

意識形態優先 成本全民埋單

李彥秀認為，事關這麼龐大的經費支出，在政府財政困窘之際，實在不應該以意識形態為優先來考量是否新台幣改版。如果要針對每個促轉會認定的威權象徵都要去除，轉型正義的成本難道都要全民埋單？

國民黨團首席副書記長曾銘宗則批評楊金龍搞不清楚狀況，根據《促轉條例》規定出現於「公共建築」或「場所」之紀念、緬懷威權統治者之象徵才會被移除或改名，因此新台幣依法不會被認定為威權象徵。

曾銘宗表示，央行應該要自己搞清楚，改不改版是由央行自己決定，跟其他單位無關。且新台幣改版耗資500億，成本非常高，且可能致生社會對立，呼籲楊金龍要「彭規楊隨」。

(中國時報)