有助於緩漲電價！核二廠 可望月底加入供電

立法院教育及文化委員會15日安排「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制報告」，並邀請原能會主委謝曉星備詢。開會前，國民黨立委拿著「非核家園神主牌」要送還給民進黨立委。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

停機600多天的核二廠2號機重啟在即。昨日原能會在滿場抗議聲中，於立法院完成再運轉審查專案報告，原能會主委謝曉星表示，核二廠2號機符合再運轉要求，下周就會做出准駁；台電則表示，只要原能會「決行書」一到，最快9天即可滿載，3月底即可加入供電。

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台電董事長楊偉甫說，收到核准公文略作準備，核二2號機即可再啟動運轉，前5天測試各項功能，接著逐步升載，預計9至10天、推估最快3月底併聯發電，將可增加98.5萬千瓦、約3％的備轉容量。

將增98.5萬千瓦備轉容量

核二2號機完成再轉程序，除可解4月與第四季供電吃緊之危外，台電評估今年未來8個月核能替代減少油、氣發電度數，可省下100億燃料成本，對於減輕電價調漲壓力將有幫助。

原能會昨赴立法院教育及文化委員會進行核二廠2號機再運轉審查專案報告。專案報告開始前國民黨立委高喊：「非核家園，自打耳光，沒有道歉，沒有重啟。」

陳學聖、李彥秀等立委揶揄民進黨是「政治詐騙犯」，2012年5月從教育打到經濟委員會，全面杯葛核一2號機重啟，執政後卻立場丕變，如今還重啟核二，當年參與抗爭的立委不少人都升官，強烈要求在場的民進黨總召柯建銘先道歉。

原能會保證符合運轉標準

在野黨的質疑並非沒有道理，核電大修後重啟運轉，原本只要原能會准許即可，時間很短暫。但2015年在民進黨立委堅持下做成決議，原能會必須到教委會專案報告核電機組才能再轉；後來為了尊重立院，只要立院提出要求，原能會就得出席做專案報告並且備詢。

未料當年設下的大石頭卻擋到了自己，如今為了避免缺電，民進黨不惜動用人數優勢，大費周章才完成報告程序。非核家園喊得震天價響，最後還不是得讓停機600多天的核電機組重新運轉，才能解決燃眉之急。

儘管原能會保證核二2號機符合再運轉的標準，但立委洪慈庸等人也提出警告，機組再運轉若發生大問題，影響人民安全，不僅謝曉星、台電董事長楊偉甫將丟掉烏紗帽，甚至行政院長賴清德也要有下台的心理準備。對此，謝曉星、楊偉甫均表示：「會負起該負的責任。」

(中國時報)

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