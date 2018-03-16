環署護航電廠環差案 藍委要李應元下台！拒汙染 北北基宜反深澳電廠

2018年03月16日 04:11 中國時報 本報記者／綜合報導

針對立委質詢，核二2號機確認要再運轉，如果又出問題，相關單位願不願意下台負責。台電董事長楊偉甫（左二）及原能會主委謝曉星（左）都表示，會負起該負的責任。圖右為經濟部長沈榮津。（劉宗龍攝）

深澳燃煤電廠擴廠環評，因環保署副署長詹順貴關鍵贊成票闖關成功，昨立院衛環委員會，國民黨立委輪番炮轟環保署，要求署長李應元與詹順貴一起下台。北北基宜也明確表明反對電廠汙染，新北市府決對台電環評程序不完備向政院提訴願，捍衛市民呼吸權利。

審空汙法 藍怒批打假球

接連兩天通過深澳電廠環差案與核二2號機再運轉，國民黨氣炸了，昨天藍委們高舉「環保署可恥」、「去你的環保鬥士」、「詹順貴下台」手板，炮轟這是環保史上最荒謬的一幕，環保署護航重大爭議案，由詹順貴投下關鍵一票，接著竟要審《空汙法》，詹順貴愧對職責應下台。

立委蔣萬安表示，上會期行政院最後一天才將《空汙法》送來，好不容易要開始詢答，環評大會卻通過深澳電廠環差案，實在諷刺。依照行政院《空汙法》版本，環保署未來要「會同」經濟部，審《空汙法》如同打假球。

因前晚代表官方的環評委員有5人缺席，委託他人代理投票，國民黨立委徐志榮提議重新投票，李應元則說，代理投票均有相關規定。

投贊成票 詹順貴稱依法

昨未出席委員會的詹順貴對於投下關鍵一票表示，深澳電廠環差案不是新的開發案環評，沒有不應開發選項。且環差案要與12年前通過的環評案做比較，有惡化才符合《環評法》重做環評。但新電廠是超超臨界機組，也從160萬千瓦降到120萬千瓦，依照法律規定，他才投下「修正後通過」，至於會引起什麼效應他並非不清楚，但必須遵守法律。

深澳電廠闖關成功，新北地方民情激憤，環保局長劉和然表示，會議現場許多專家學者都要求重新環評，環保署副署長詹順貴也多次質疑電廠計畫內容，最後仍以1票之差通過，花4個多小時陪人演場戲，直言「被耍了」。

除雙北表明反對深澳燃煤電廠外，人在日本的宜蘭縣代理縣長陳金德也在臉書表示「不接受這份環差報告」、「政治語言不用多說、宜蘭人不受這種氣」。國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙表示，只要影響縣民健康，將反對到底。基隆市長林右昌說，會要求台電不能增加汙染源。

拒發許可 新北將提訴願

家住瑞芳的民眾林文清批評說，高雄興達、台中火力、基隆協和都將轉型為天然氣發電廠，唯獨瑞芳要蓋燃煤電廠，「簡直把瑞芳人當二等公民！」不排除發動反對公投或街頭抗爭；九份商圈聯誼會理事長許立育表示，九份店家都擔心燃煤電廠將製造汙染，影響九份觀光商機。

劉和然指出，全台努力減空汙、減碳，台電卻反其道而行，將燃煤發電做為深澳火力發電廠唯一選項，成為全國唯一「新設」燃煤電廠，令人匪夷所思！他強調，新北市今年1月公告不再核發生煤使用許可，新北市會堅持立場，「這是地方自治權限」，台電若執意興建深澳燃煤電廠，終將成為無煤可用、無電可發的蚊子電廠。

(中國時報)