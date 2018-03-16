核二2號機 提供關鍵3％電量

2018年03月16日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

對於核二廠2號機組通過可再運轉，反核與環保團體表示，政府不顧一切決定重新啟動運轉，這段期間看到政黨為了私利不顧民眾安全，只能祈求天佑台灣，遠離核災風險。

綠色消費者基金會祕書長方儉表示，該講的都講了，也大聲疾呼無數次，無奈言者諄諄、聽者藐藐；媽媽監督核電廠祕書長楊順美則表示，核二廠天然環境危險、機器老舊，本就不該再使用，政府根本視人民安全於不顧。

立院教育委員會昨進行核二廠2號機再運轉審查專案報告，藍委質疑核二2號機已停機600餘天，證明不需再重新啟動。且再運轉後也只增加3％備轉容量，且賴揆曾說，備轉率只要7％就算安全，目前是6％、只差1％，用其他方式應可調度，民進黨何必冒天下之大不韙，重啟核二2號機？

列席備詢的經濟部長沈榮津解釋，今年經濟成長緩步復甦，預料供電需求會增加，且氣候變遷氣溫恐居高不下，加上空汙問題嚴重、電廠常被要求降載減排，缺電壓力相當大；如果增加核二2號機3％的供電量，會較有調度空間，可說是關鍵少數。

台電董事長楊偉輔則說，核二2號機重新啟動後，預計9天後滿載發電，因為太久沒運轉，前5天會測試各項功能，接下來4天再依規定逐步升載，每天增加4分之1，最後達到滿載。而在今年過後，台電運用各種方法，2019年將可達到備用容量15％、備轉容量10％的目標，屆時電力供應會相對穩定。

原能會主委謝曉星強調，到立院完成專案報告後程序已完備，原能會盡了應盡職責，發電則由台電負責。

(中國時報)