核四真廢了 燃料棒6月起運美

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中國時報
／台北報導

核四真要永久封存了！台電昨表示，已斥資5.8億元委由美國燃料製造廠商全球核燃料公司（Global Nuclear Fuel），從6月起將燃料棒分3年運到美國暫存，到後年底前要全運出去，然後等待2022年前找到買主。台電內部主管淡淡哀傷形容：「燃料棒外運，代表核四更明確走向不重啟之路。」核四只剩反應爐設備拆除這一步，就完全廢廠了。

燃料棒處理是在本月9日決標，由全球核燃料公司原廠得標。規劃是未來3年分8批陸續運離，每批運出約200束，到2020年底前全數運出，原廠會拆解成燃料棒半成品存放廠內，讓台電有更多時間找買家。

目前封存中的核四廠尚存放有未用核燃料棒1774束，台電發言人徐造華說，運回美國原廠只是先暫時存放，保留未來再利用的可能。目前存放時間是預計到2022年為止，要在這之前找到買家。

由於英國正在興建新核電廠，其反應爐型號與核四相同，成為潛在買家。如果可以賣給英國，因為燃料棒整個賣出，可以拿到比較好價錢。但屆期若未成交，台電表示，只能委由原廠拆解提煉出鈾原料到國際市場販售，如此價格較低。

當初1774束鈾燃料棒台電花了80億購買，如果只以鈾原料賣出，估計只能賣到20億元，只是國際鈾原料市價逐年走高，未來應可賣得更好。

核四三年封存到去年底到期，今年續編8億繼續維護保養，等待政府最終裁判。台電主管感嘆，這次把發電用的燃料棒外運，代表核四更確定走向不重啟之路了。

雖然台電去年已宣示，核四原址將轉型為綜合電力園區，改建為火力電廠與再生能源，但還要等核四2838億元建廠經費確定如何處理，以及核電廠土地變更完成後，才會啟動。

(中國時報)

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