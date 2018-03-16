開放日核食？林聰賢：若國際接受 怎抗拒

國民黨昨遞交1萬8千多份反核災區食品公投提案連署書。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

台灣正爭取加入由日本主導的「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP），有立委擔心，在談判中，日方恐要求台灣開放核災食品作為交換條件，要求農委會主委林聰賢表態；林聰賢表示，他原則上不同意開放核災食品，但若國際上都已經接受，我方又豈能抗拒，為日核食開放留下伏筆。

立院昨審查《農藥管理法》部分條文修正草案，這次修法主要是符合CPTPP對智財保護規定，將新申請核准登記農藥資料保護期由8年延長為10年。藍委王惠美質詢時表示，CPTPP不是修法後就能加入，仍有比修法更嚴峻的問題存在，首先，CPTPP目前是由日本主導，台灣若要加入，一定會遇到核食解禁問題，她要林聰賢表態，農委會是否同意拿核食交換CPTPP，又是否同意日本核災地區的農產品進入台灣，以及是否同意讓台灣民眾吃到有疑慮的核災食品？

林聰賢表示，他不同意開放核災食品，別人不吃的核食要給我們吃，哪有這個道理？目前日本農產品進入台灣的品項相當多，但他絕對不同意福島縣農產品進入台灣，至於日本核災食品有無開放無時間表，並非農委會的權責，也相信政府高層不會這麼笨，去討論開放核災食品，「不會有這種假設性的可能。」

不過林聰賢也說，國際談判要基於平等互惠合理的原則，他反問，如果各國都能接受的標準，我們難道可以抗拒嗎？但他強調自己的原則，就是有輻射風險的項目，絕不同意開放。

國民黨「守護食安公投聯盟」昨日則赴中選會遞交1萬8750份「反核災區食品公投」提案連署書，幾乎是提案門檻的10倍；領銜提案的國民黨副主席郝龍斌強調，連署書承載民眾對開放日本核食的恐懼與憤怒，10倍的連署書代表將10倍奉還給民進黨政府；國民黨請中選會尊重民意，盡快依法審查通過，以便進入第二階段總數28萬份的成案連署，確保公投能在年底成案。

(中國時報)

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