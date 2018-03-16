新聞透視－為台灣好 髮夾彎又何妨

2018年03月16日 04:11 中國時報 朱真楷

廢核，必須以不限電為前提。在國家仍找不到穩定替代能源前，在政府無法保證百姓不必繼續「用肺發電」前，無論從經濟民生，抑或環保健康來看「核二廠2號機是否再轉」，民進黨政府縱使主張廢核，但為了台灣好，政策髮夾彎亦無不可？

非核家園，在1986年被民進黨寫入黨綱。先不談政黨行動綱領是否該與時俱進，民進黨創立迄今已二次執政，何以32年來，廢核理想始終無法實踐，只能把目標設在難以預料的2025年？所以民進黨很清楚，此刻要廢核，不是不想做，而是根本做不到。

因此，對蔡政府而言，同意核二廠2號機再轉，或許痛苦，但卻不得不為。

以環保健康角度來說，台電持續增加燃煤燃油比例，使「電力生產」成紅害主要肇因之一，嚴重傷害國民健康。如今，深澳電廠擴建燃煤計畫通過環評，恐連北部6縣市、近9百萬人口，也步入中南部長期「烏雲罩頂」後塵。

不可否認，政府確實嗅到民怨，擔心衝擊年底選舉，因而宣示推行「紅害減半大作戰」，藉此展現對空汙防治力道。問題是，該案主要內容，是在2040年達到燃油汽機車全面電動化，屆時即便政策百分百落實，但說穿了，也只能減少1/3汙染源；在這之前，民眾難道還要再當22年人體清淨機？更甚者，政府在同一時間又持續擴建燃煤電廠，這種「進一步、退三步」的減汙政策，豈不矛盾可笑？

再者，就經濟層面來看，民進黨一再灌輸「沒有核電，台灣也不缺電」的觀念。問題是，去年光是和平電廠一座電塔倒塌，就讓電力備載容量跌至史上第二低；光是大潭電廠誤關天然氣閥，就讓全台668萬戶停電。所以，此刻停止核電或許不至於讓台灣瞬間漆黑，但確會讓電力供應如走鋼索，別說民生、經濟受衝擊，連國安都陷入險境。

在蔡政府尚未發現「用愛發電」的方程式前，能源議題，就是魚與熊掌不可兼得的取捨問題。如果說走向廢核，必須以增加你我心血管疾病和提高死亡率作為代價，那麼，就現階段來看，維持一定比例的核電，無疑是相對理性的選擇。所以，面對核二廠2號機再轉紛擾，為了台灣好，蔡政府有責任堅定立場。

(中國時報)