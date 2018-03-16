促轉舞旗 新台幣改版》新聞透視－鈔票吵去蔣 人家都去現金了

2018年03月16日 04:11 中國時報 黃琮淵

如同中正紀念堂去留，新台幣改不改版議題真是陰魂不散，每隔幾年就吵。積極推動改版的民進黨立委們，有如井底之蛙，環顧全球大國，瑞典走向無鈔化社會了，大陸手機支付暢行無阻，付現金還被拒收，台灣是不是該「轉個念」，換個新鮮話題，想想如何跟上國際腳步，可不可以不要這麼不長進。

爭氣點 跟上國際腳步

每每提到推動無現金，就有人要拿先進國家電子支付比重過半，仍然發行新鈔來反駁。先講在前，這叫混淆視聽，新台幣當然可以改，為何而改？防偽、降低成本都可接受，但若只是為了個「爽」字，就是慷全民之慨。

促轉會如要「去蔣」，包括中正紀念堂、捷運站、公車站等都要改名，但若「眼不見為淨」，請翻翻皮夾裡頭有沒有200元紙鈔，如果根本看不到老蔣，是在糾結什麼？

改版的理由，如果是200元鈔票上有老蔣，導致使用率偏低，這可以檢討，設計得漂亮一點，可以大幅提高使用意願，OK的。但，放誰？雷震、傅正、郭雨新、黃信介嗎？真的就能提高使用率？

鈔票轉型正義 扯威權

其實大家心知肚明，改版是藉口，打心底就是衝著老蔣而來，用占領新台幣版面的心態，實踐執政者定義的所謂「轉型正義」。所以，真的不用扯威權，對多數人來講，拿到200元鈔票的直覺是「快花掉」，因為真的很少人用。只是，當執政者為了老蔣魂牽夢縈，是不是該看看外頭的趨勢？在瑞典，有錢反而寸步難行，因為連教堂都收電子捐獻，搶匪搶銀行還搶不到錢；在大陸，電子支付當道，付現金給計程車司機，還會被白眼，甚至拒收，因為怕收到偽鈔，「微信支付」好嗎？

無現金趨勢當道，台灣是該往這方向走，且以台灣現金使用比重高達6成，遠高於先進國家標準。但從來沒人說不要鈔票，瑞典還是有鈔票，還是會存在，還是可以改版，只是不會因為轉型正義而改，太蠢了。

要花錢 別為促轉而改

與其花500億元改版新台幣，打造只有少數人在意的用鈔視覺感受，倒不如用這些錢，建構完善的支付環境，實踐「一嗶就通」，降低的流通成本，以及印鈔票的成本，通通拿來發統一發票獎金，是不是更爽些？

(中國時報)