當「菜鳥總裁」遇到政治炸彈

2018年03月16日 04:11 中國時報 黃琮淵

赴立院備詢的處女秀，中央銀行總裁楊金龍就接到「政治炸彈」，被迫對新台幣鈔券改版表態。「依法行政」算是中規中矩，沒太多失分，只是當政治力行干預央行時，如何保持獨立超然的地位，考驗這位菜鳥總裁。

在彭淮南的「強人」身後，外界對於楊金龍普遍陌生，媒體甚至給他「無聲的副總裁」稱號。自從公費赴英國伯明罕大學取得經濟學博士後，當年36歲的他回國，隨即進入央行，說是血統純正「央行人」不為過。

來自屏東鄉下，家境清寒，楊金龍靠著自己的努力，當上央行總裁，這的確是「庄腳囝仔出頭天」的範例，但也因耿直、不善應酬，更具體講是不太懂得與立委「實問虛答」，過去在國會殿堂上就常吃悶虧。

律己甚嚴的研究員性格，是楊金龍之所以被彭淮南提拔之因。真要論兩人差異，彭淮南有明星光環，加上歷屆總統信任及高民意做後盾，政治力就算想介入央行，都得讓他三分，但這是楊金龍所沒有的優勢。

過去彭淮南遇到改版問題，他可訴諸成本，訴諸要不要浪費民脂民膏。但楊金龍面對促轉會成立在即，一旦要求「去蔣」，就法論法，央行很難有說不的理由，更無法像彭淮南以個人光環力抗政治力。

「依法行政」四個字，確實是楊金龍最好的回答，也是唯一能給的答案。但此話一出，無形中搬開彭淮南絕不改版的石頭，也等於為新台幣改版開出條件，當外在條件都符合，央行就得允諾去做，問題是怎麼做？

新台幣改版壓力，自首次政黨輪替後就都有，彭淮南之所以守到最後一刻，某種程度，是不希望造成央行被政治人物所用的印象，因為那將賠上央行的獨立價值。

楊金龍擔任副總裁職務長達10年，身為彭淮南的接班人，雙率決策如何定，難不倒他。但面對難解的政治題，尤其新台幣改版充滿極度政治化，楊金龍需謹慎拆解，避免惹禍上身，否則菜鳥總裁的未來5年，日子恐不好過。

(中國時報)