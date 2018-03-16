5元、1元幣全換 需花百億

2018年03月16日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

新台幣若被迫「去蔣」，目前使用的200元紙鈔及5元、1元硬幣都得下架。200元紙鈔流通量低，若直接廢除，影響有限，較麻煩的是硬幣，鑄造成本不論，所有「吃硬幣」的機器都得調改，粗估耗資將超過百億元。

目前流通券幣中還留有蔣介石肖像者，除逐步淘汰的10元硬幣，另外還有5元、1元，以及綠色的200元紙鈔。根據央行資料，200元紙鈔占目前總發行額0.19％，基本上鮮少流通，從推出之後就沒增印，都在「清庫存」。

台銀主管表示，雖然鈔券本就會汰舊，央行每年也都編列相關費用，但少印一點，等於幫國庫省錢，1張200元可抵2張100元，是央行推出「2字頭鈔券」的主因，偏偏國人對2字頭鈔券不埋單，推了10多年推不動。

台銀主管分析，有些人將200元鈔票流通性不佳，扯到綠色不吉利及蔣介石身上，但最主要原因還是使用習慣，相較於東南亞國家「2字頭」使用得很普遍，台灣用鈔習慣還是比較偏日本、韓國，以1、5字頭為主。200元鈔券一旦被迫「去蔣」，行庫主管說「廢掉比較乾脆，不用改」，以現行200元鈔券的流通狀況，很少人在用，就算改版還是不會有人用，所以根本不必改版。

「頭痛的是那些硬幣。」行庫主管表示，硬幣若正常使用，用30年沒問題，若要收回重鑄，這筆錢就得多花，但最可怕的還是那些「吃硬幣」的機器，像是自動販賣機、捷運加值機等，所有辨識硬幣真偽的系統都要重新校調，甚至得換機板。

業內人士透露，促轉會若要「去蔣」，非得收回1元、5元硬幣重鑄，雖然不用花到前央行總裁彭淮南說的500億元那麼多，但「1、2百億元也有」，最折磨的是，當機器辨識不出新鑄硬幣時，耗掉的無形社會成本更可觀。

(中國時報)