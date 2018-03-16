雙率求穩 沒有楊金龍防線

面對立委質詢，新任央行總裁楊金龍答詢表示，既然「促進轉型正義條例」已通過，新台幣圖案若涉及威權象徵，做出新台幣改版決定，「那我們就依法行政」。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

新台幣走向「楊時代」？中央銀行總裁楊金龍昨日表示，不會用強硬手段對抗市場，對匯率的態度就是「順勢而為、力求穩定」；且他跟在彭淮南身邊這麼多年，從來沒聽過匯率要守在那個價位，沒有「彭淮南防線」，當然也就不會有「楊金龍防線」。

楊金龍表示，雙率政策仍以穩定為前提，大致上與彭淮南「柳樹理論」的作法差不多，因為在升值或貶值的大趨勢下，央行硬要去扭轉趨勢，「是吃力不討好的」，所以會順著市場脈動，做彈性的管理浮動匯率制度。

對於《業務報告》中，點出台灣經濟將轉由內需帶動，是否意味不再傾向外銷，未來升值機率大？楊金龍說，他沒有說會升值，立委接著追問，會不會守住台幣匯率29元或是30元價位？楊則明確回應「不會」。

彭淮南任內的新台幣匯價，對美元最高價是2011年5月的28.632元，最低價是2009年3月的35.174元。坊間所稱的「彭淮南防線」，也就是1997年亞洲金融危機時，彭淮南接任央行總裁前的新台幣最高價28.518元。

對於「彭淮南防線」說法，楊金龍說，他跟在彭身邊那麼久，沒聽過要彭淮南守那個價位，這種說法都是外界來的，所以沒有「彭淮南防線」，也就沒有「楊金龍防線」。

楊金龍解釋，新台幣近來對美元匯率波動幅度雖擴大，仍低於其他主要幣別，央行會關注匯率後勢。立委幫他下了個八字訣，匯率政策走向「順勢而為、力求穩定」？楊金龍回答「是，非常好，可以接受」。

利率方面，立委關切央行何時才會跟進美國聯準會（Fed）升息腳步？楊金龍回答，台灣是小而開放的經濟體，沒有訂通膨目標，達到多少就升息的必要，如果真的要設，就是國內經濟過熱及CPI達到2％以上。

(中國時報)

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