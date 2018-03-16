彭淮南早有預感 蔣公版10元幣 7年前先退場

2018年03月16日 04:11 中國時報 黃琮淵

促轉會成立在即，新台幣「去蔣」與否成為指標。事實上，中央銀行也清楚，政治力如強勢介入，也不得不從，與其被硬上，不如先做因應，降低對社會衝擊，從「蔣公版」10元硬幣7年前逐步退場，顯示央行早有準備。

前央行總裁彭淮南曾說，任內不會推鈔票改版，但從未排除政治力強勢介入的可能。尤其前總統陳水扁任內大舉「去蔣」，央行就相當擔心，新台幣會被颱風尾掃到，當時彭淮南就思索過「自己處理，會不會比較好？」

府院一旦硬幹，要求券幣得「去蔣」，茲事體大，將造成貨幣發行體制崩潰。央行10年前計畫先「處理」10元硬幣，原因是蔣公版的10元硬幣用了30年，防偽技術落後，導致市面上偽幣盛行，確實有不得不改壓力。

正面改由國父上位，除配合建國百年，使用國父也較無爭議，是最大公約數，此外，50元硬幣正面肖像也是國父，形象具一致性，辨識度比蔣渭水、蔣經國都好得多。

然相較10元硬幣，使用蔣介石的200元鈔券，堪稱燙手山芋。主因是上回鈔券改版，社會上已有去蔣聲音，把蔣公「請」到200元上，保留蔣公在鈔票上的地位之餘，又不用太常出現，能讓藍綠各取所需，算是一著好棋。

但隨「去蔣」聲音漸大，央行當然想過，如果真的非把蔣介石從鈔票上移除，到底該由誰替代？內部沙盤推演時，曾提出鄭成功、胡適，前者「被清朝滅了，感覺不太吉利」，後者是外省人，怕觸及敏感的省籍情結。

討論不下數次，最後落得「再議」的結論，是因為央行也清楚，鈔票上要放誰的肖像，絕對不是央行「這個層級」能決定的，不管放誰，都不會有共識，最後又吵成一團，與其沒事找事，不如先擱置在一邊。

當然，有人批評央行死腦筋，為什麼非放人物不可？答案是，因人像的神采需要高度的雕刻技術，才能表現出來，在鈔券上的防偽效果較優，所以包括日韓，星馬泰越，甚至美國、加拿大及英國，紙鈔也都印人像。

(中國時報)