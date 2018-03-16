2千億訂單太敏感 美不會賣

2018年03月16日 04:11 中國時報 呂昭隆

無論台灣是否已正式向美提出F-35戰機採購需求，軍方早已看中這款戰機，如果以採購一個聯隊數量來看，這筆訂單，新台幣2000億元跑不掉。問題是，F-35戰機太敏感，美國不可能賣，想得到它，還得等待很長時間。

檯面下，空軍想要F-35戰機取代老舊幻象機型，已不是什麼祕密，並向美方探聽多時，不管是去年的蒙特瑞會議，或是美台商會，只要有台美接觸的場合，軍方都會探口風，然而，美方從未鬆過口，我也只好等待時機。

川普政府上台後，台美軍事互動雖密切，但川普只批准一次軍售案給台灣，且同意的武器項目，都是歐巴馬任內就核定，只是前任總統基於行政倫理，讓這筆軍售案交由新任總統簽字。嚴格說來，川普上任後，還沒有售給台灣任何武器，所有軍售項目，都是前任政府走前清倉的裝備。

事實上，民進黨上任後，也很想在軍售上與美方打交道，儘早提出採購清單，無奈美國國防部的高階人事不定，軍方找不到對口，也無人可做決定，只得拖著。

儘管美國會通過《台灣旅行法》，國防部長嚴德發昨已在立法院表態，他剛上任，沒有訪美計畫；軍方內部認為，部長去華府的意義不大，主要是美軍高階將領能訪台灣，實際到部隊去看看，對國軍建軍才有幫助，包括提供必須的武器。而根據軍方觀察，最近這半年，美國的確在打台灣牌，不過對於敏感的F-35戰機軍售案，美方還不致點頭首肯。

看的出來，蔡政府最想跟美國要F-35戰機與潛艦技術轉移，但中共必然抗議，美方也不是傻瓜，除非與中共撕破臉，否則是不會輕易給台灣的。另方面，美方也很精，台灣有多少國防預算，美方算的很清楚，沒看到錢，美方也不會給。

(中國時報)