農委會：北農董座才有提案權 柯文哲：硬塞人來卻要我決定

2018年03月16日 04:11 中國時報 張理國 、 楊騰凱 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲。（季志翔攝）

北農連休導致菜價爆跌，北市副市長兼北農董事長陳景峻請辭，有北農董事打算提案撤換備總經理吳音寧。農委會副主委陳吉仲表示，如要問吳音寧總經理適不適合留在北農，只有北農董事長才有提案權。

陳吉仲昨出席行政院會後記者會，主動提及相關問題，還說「坦白講，過去2周台北果菜批發市場連休3天，對台灣農業結構根本沒什麼影響」。陳吉仲此話一出，媒體便提及吳音寧是否撤換，他說，董事提案農委會尊重，但北農23席董事中，農委會5席、北市府5席、全國農會5席，其餘是民股，如要問吳適不適合留北農，只有董事長才有提案權。

農委會主委林聰賢昨赴立院備詢時，綠委鄭運鵬建議，農委會應出脫持有的22.76％北農股權，使身分從球員變裁判，專責監督菜價，不必再介入人事爭議，擺脫政治風波。

鄭運鵬說，北農股權結構，市府、農委會、農會、民股各佔四分之一，外界誤以為農委會對其他縣市農產運銷公司有主導權，實則其他縣市農產公司44個，農委會僅在北農持股；而其他縣市多由農會及公所主導，農產公司有制度，可運作順暢；且農委會每年自北農持股所獲股利約432萬至648萬，並不算多。對此，林聰賢允諾，審慎考慮此案，預計一個月內答覆。

針對中華民國農會總幹事張永成揚言月底董事會上，提案撤換吳音寧，林聰賢說「尊重北市府決定」。市長柯文哲昨聞言先是大笑，接著忍不住「回擊」說，人是他們塞的，現在叫我們做決定，「實在是…！」

柯文哲表示，如果開除一個人可解決問題，那就開除；問題是，這是系統性問題，現已要求研考會報告，先把問題解決，不要每次都說開除誰。

陳景峻請辭已被慰留，柯文哲說，現階段的確沒人比他更適合，包括要處理與民進黨、雲林的關係，在市府職位也要夠高才壓得住。

(中國時報)